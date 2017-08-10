Araştırmacılar, Yaşamı Destekleyen 2 Gezegen Keşfettiler!

Araştırmacılar, Tau Ceti yıldız sisteminde dünya benzeri yaşamı destekleyebilecek 2 yeni gezegen keşfettiler.

Güneş'ten yaklaşık 12 ışık yılı uzaklıkta bulunan Tau Ceti, Alfa Centauri'den sonra Güneş Sistemi'ne en yakın yıldızdır. Tau Ceti, Güneş'e yakın boyutları nedeniyle bir süredir yaşamı destekleyebilecek bir gezegeni olabileceği düşüncesiyle bilim insanları tarafından dikkatle inceleniyordu. Hertfordshire Üniversitesi öncülüğünde toplanan uluslararası bir ekip, yaptığı araştırmalar sonucunda Dünya benzeri 4 gezegen keşfetti ve bunlardan ikisi yaşamı destekliyor olabilir.

Dünya benzeri bu 4 gezegen, Tau Ceti'ye en yakın yörüngede bulunan gezegen durumundalar. Bunlardan biri dünya kütlesinin yalnızca 1.7 katına sahipken bir diğeri 1.5 katı kütleye sahip. Diğer süper dünyaların ise Dünya'nın 10 katına kadar kütleye sahip olabilecekleri düşünülüyor. Gezegenler Tau Ceti'ye uzaklıkları bakımından suyun sıvı halde kalabileceği sıcaklıkta olabilirler.

Tau Ceti, boyutları ve birden fazla gezegenli sistemi sayesinde yaşam barındırma ihtimali çok yüksek bir yıldız. Fakat ne yazık ki sahip olduğu büyük asteroid kuşağı gezegenlerinin sürekli göktaşı yağmuruna tutulmasına sebep oluyor olabilir. Bu da Tau Ceti'nin gezegenlerinde hayatın kalıcı olarak var olma ihtimalini azaltıyor.

Araştırmacılar, Güney Avrupa Gözlemevi'nin HARPS spektrografını ve Hawai'de bulunan Keck-HIRES'ı kullanarak Dünya benzeri, yaşamı destekleyebilecek gezegen bulma şanslarını arttırdıklarını söyledi. Araştırma lideri Fabo Feng, ''Boşuna ümitlenmemek için araştırmaları yaparken gerekli sınırlamaları yapıyor ve titizlikle çalışıyoruz.'' dedi.

İlerleyen teknoloji, tüm araştırmacıların Dünya dışı yaşamı arama çabalarını arttırmaya teşvik ediyor. En son NASA, Kepler görevleri çerçevesinde 10 adet Dünya benzeri gezegen bulduğunu açıklamıştı. Bir başka araştırma ekibi, Dünya'dan 21 ışık yılı uzaklıkta bir süper dünya keşfetti. Teleskoplarımız geliştikçe, evrene bakan gözlerimiz de açılıyor.