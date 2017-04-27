Ardahan’da bir apartmanın inşaatı için yapılan temel kazısı çalışmalarında bulunan tabutun, Rus general Vasiliy Geyman’a ait olduğu iddia edildi.

Şehrin Karagöl Mahallesi’nde yapılan temel kazısı çalışmaları esnasında üzerinde haç işareti bulunan bir tabuta rastlandı. İnşaattaki görevlilerin durumu yetkililere bildirmesinin ardından olay yerine gelen polisler, kazı alanının etrafında güvenlik önlemleri aldılar. Rus general Vasiliy Geyman’a ait olduğu iddia edilen tabutun içerisinde iskelet, çürümeye başlayan bir palto ve bot bulunduğu belirtildi.

Haberin sosyal medyada yayılmasının ardından bölgeye akın eden insanlar, inşaat alanının çevresini sararak tabutu görmek istediler. Ayrıca kazı esnasında altın ve tarihi eserlerin ortaya çıktığı söylentisi, bölgenin kısa sürede popüler olmasına sebep oldu. Telefonlarıyla sürekli bölgenin fotoğrafını çeken insanlar, polis ekipleri tarafından güvenlik şeridinin çekildiği alana girmemeleri konusunda uyarıldılar.

Bölgeye gelen Kars Müzesi’nde görevli bir arkeolog, yaptığı incelemeler sonucu tabuttaki iskeletin Rus general Vasiliy Geyman’a ait olabileceğini söyledi. Arkeolog, "Emniyete dün akşam saatlerinde inşaat kazısı sırasında bir tabut bulunduğu ihbarı geldi. Bizler de inşaat alanına gelerek gerekli incelemeleri yaptık. Yaptığımız incelemede Rusların 1878'den sonra buraya yerleşmesini göz önüne alarak muhtemelen o dönemde yaşamış bir Rus generale ait bir tabut olduğunu tahmin ediyoruz. Tabut içerisinde değerli bir şeye rastlanılmadı. Rus askeri Hıristiyan dinine göre tabut içerisinde gömülü şekilde bulundu." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Vasiliy Geyman kimdir?

Rus Tümgenerala Vasiliy Geyman, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'na general olarak katılmış, 13 Nisan 1878'de Kars'ta vebadan ölmüştü.