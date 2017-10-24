Ubisoft'un en popüler oyunları arasında gösterilen Assassin's Creed Origins'in hikayesini gördüğümüz çıkış fragmanı yayınlandı.

Dünyanın en ünlü oyunları arasında yer alan Assassin’s Creed: Origins’in çıkış fragmanı yayınlandı. 27 Ekim’de PlaySatation 4, Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştirecek Assassin’s Creed, uzun bir aradan sonra tekrardan takipçilerinin beğenisine sunulacak. Geçen sene daha başarılı ve hatasız bir oyun sunmak istediğini belirten Ubisoft, oyunu bir sene ertelediğini duyurmuştu. Bu süreçte oyun motorunu yenileyen Ubisoft, bu yenilenme sürecinin ardından ilk oyununu piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Her açıdan yeni mekaniklere ve yepyeni bir atmosfere sahip olan yeni Assassin’s Creed, genelde Avrupa’da geçen atmosferinden vazgeçerek Mısır’ın o şaşalı dönemine konuk olacak. Piramitlerin tepesine çıkıp gladyatör savaşlarına katılacağımız yeni oyunda, çöllerde süreceğimiz develerden deniz savaşlarına kadar pek çok detay düşünülmüş.

Yayınlanan fragmanlara göre son derece tatmin edici olması beklenen Assassin’s Creed: Origins’in hikayesi de beklenileni verirse, uzun yıllardan beri ilk defa başarılı bir Assassin’s Creed oyunuyla karşı karşıya kalabiliriz.

Yayınlanan çıkış fragmanında değinilen hikayeye kısaca göz atacak olursak, son derece çalkantılı bir döneme giren Mısır’ın kurtulma umudunun “kardeşlik” olduğunu görüyoruz. Mısır tarihi ile iç içe sağlam bir hikayenin geldiğini düşündüğüm Assassin’s Creed: Origins üç gün sonra, yani 27 Ekim Cuma günü takipçilerinin beğenisine sunulacak.