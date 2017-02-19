Astronotlar İçin Yeni Tuvalet Çözümü

NASA'nın düzenlediği "Uzay Kakası" yarışması kazananını buldu.

NASA'nın düzenlediği yarışmanın artık bir kazananı var: Thatcher Cardon. Kendisi 49 yaşında bir aile doktoru. Teksas'ta yaşayan doktor, astronotların en büyük problemi için bir çözüm üretti: tuvalet problemi.

Gelecekte Mars'a insan göndermeyi düşünen kurumlar varken, bu tarz bir insnai ihtiyacın onnlarca yıldır astronotların en büyük derdi olması, çözüme kavuşmalıydı. Thatcher Cardon bunun için bir çare buldu ve 15 bin dolarlık ödülü kazandı. Aşağıda basitçe anlatmaya çalışacağız.

Normalde uzay roketlerinde olan tuvalet, yukarıdaki gibi. Ama tuvaletini buraya yapmak her babayiğidin harcı değil. Zira öncesinde eğitim gerektiriyor ve yer çekimi olmadığı da düşünülünce etrafı pisletmemek gerçekten zor olmalı. Fakat astronotların giydiği uzay elbiseleri ise bu konuda cidden çok kötü. Zira alta bez bağlamak tek çözüm oluyor.

Yeni geliştirilen tuvalet çözümü ise uzay elbisesine uygun bir yapıda. Yukarıda gördüğünüz gibi, ürün henüz protototip ve düşünce aşamasında. Önde açılabilir kapak var. Erkek ve kadın için ayrı tasarımlar yapılmış, anatomilere göre. Nasıl çalıştığı konusunda fikir edinmek için aşağıdaki animasyona bakabilirsiniz.

Gaz çıkışını da önleyen bir sistemle birlikte bu buluşu yaptığı için biz de Webtekno olarak kendisini kutluyoruz.