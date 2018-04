Avengers: Infinity War, Tüm Dünyada Rekor Bir Açılış Yaptı

27 Nisan Cuma günü vizyona giren Avengers: Sonsuzluk Savaşı/Avengers: Infinity War, filmler arasında tüm zamanların en iyi Cuma açılışını yaptı.

Öncelikle filmi izlemiş biri olarak spoiler vermeyeceğimi haberin başında belirteyim bu sayede devamını gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz. Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de 27 Nisan Cuma günü vizyona giren Avengers: Sonsuzluk Savaşı/Avengers: Infinity War daha şimdiden 250 milyon dolarlık hasılat yaptı.

Türkiye’deyse ilk gününde 244.363 kişi tarafından izlenerek 3.777.551 TL hasılata ulaştı.Ayrıca daha vizyona girmeden yapılan ön bilet satışlarında da 39 milyon dolar gelir elde ederek yeni bir rekora daha imza attı.

Marvel yeni filmiyle bu rakamlara ulaşarak Star Wars: The Force Awakens ($248 milyon) ve Star Wars: The Last Jedi ($220 milyon) gibi önemli projeleri geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Daha önce yapılan tüm Marvel filmlerindeki Infinity War göndermeleri ve spoilerlarıyla artan beklenti düşünülürse bu hak edilmiş bir başarı. Çünkü Marvel Avengers: Infinity War filmi için kusursuz bir pazarlama stratejisi uyguladı.

Ancak son dönemlerde vizyona giren ve 105 milyon dolarlık gelir sağlayan Black Panther’in çok daha başarılı bir film olduğunu söyleyebilirim. Pazarlama konusunda mükemmel işler başaran Marvel, keşke biraz da bunu filmine yansıtmakta başarılı olsaydı.

Zaten tüm hayranların tanıdığı karakterleri anlatırken ve birbirleriyle karşılaşmaları için zemin hazırlarken tam başlıyor dediğinizde kısa bir savaşla film bitiyor ve ikinciye bekleriz diyorlar. İzlerken keyif aldığım halde Avengers: Infinity War filminin bu kadar büyük bir başarıyı hakettiğini düşünmüyorum. Ancak izleyenler arasında filmi çok beğenmiş olanlar da olabilir.