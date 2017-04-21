Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın fazlasıyla gerçek görünen kehaneti tüylerimizi ürpertecek nitelikte.

Nostradamus, "gerçek" bir kahin olarak kabul edilir ve yüzlerce yıl önce paylaştığı bazı kehanetlerin günümüzde bile geçerliliğini korumakta olduğu savunulur. Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen kör kahin Baba Vanga, 1996 yılında 85 yaşındayken hayatını kaybetti. Ancak yaşlı kadının bazı kehanetleri dehşet verici ölçüde gerçeklikle buluşuyor.

Baba Vanga yaklaşık 25 yıl önce Suriye'de gerçekleşecek bazı olayların süper güçler arasındaki nükleer bir savaşı tetikleyeceğini ve sonuçların Amerika Birleşik Devletleri başkanın yok oluşuna sebep olacağını öngördü. Buna ek olarak Baba Vanga, Kuzey Kore'nin tehditkar bir gölge biçiminde yükseleceğini ve çorak topraklardaki(çölleri kast ediyor) hayatların tükenebileceğini de öngörmüştü. Buna ek olarak Orta Doğu'da bazı hayatların, silahların neden olduğu cilt kanseri ile son bulacağı kehaneti, Suriye'deki kimyasal silah kullanımı ile uyum gösteriyor.

Baba Vanga

Baba Vanga'nın diğer bir kehaneti ise 2040'lı yıllara kadar Orta Doğulu bazı ülkelerin, Avrupa'ya karşı doğrudan nükleer saldırı düzenleyebileceği yönünde. Kısacası kör kahin Baba Vanga, olası bir Üçüncü Dünya Savaşı'nı hatta daha da kötüsünü gördüğünü iddia etti. Görünüşe göre Baba Vanga ya gerçek bir kahindi ya da muhteşem bir siyaset uzmanıydı.