"Justice League" ve "Batman v. Superman: Dawn Of Justice" filmlerinde Batman rorülü oynayan Ben Affleck, Justice League setinden "Batarang" çalmış.

Süper kahraman filmlerinde oynamak, uzun bir süredir önemli bir şey. Özellikle de bir dönemin kovboy filmi furyası gibi, süper kahraman filmleri de artık bizim dönemimizin furyası. Bu anlamda oyuncular da neredeyse bir dönemin gündemi haline gelmiş filmlerinde oynadıklarından dolayı, belirli hatıralar saklamak istiyorlar.

Deadpool filmini takip eden takipçilerimiz belki, filmin başrolü Ryan Reynolds'un karakterin kostümünü zorla stüdyonun elinden aldığını duymuşlardır. Justice League filminde Batman'i oynayan Ben Affleck'de görünüşe göre benzer bir şey yapmış. Ancak Affleck'in yaptığını küçük bir aşırma olarak değerlendirebiliriz. Geçtiğimiz akşam "The Late Show with Stephen Colbert" isimli şov programına çıkan Affleck, bu durumla ilgili bir anısını anlattı.

Justice League filmi bitmeden, oynadığı karakterin sağa sola fırlattığı "Batarang"lerden birini hatıra olarak saklamak için aşıran Affleck, programda durumun hiç tahmin etmediği gibi ilerlediğini belirtiyor. Çok kısa bir süre içerisinde dekorlardan sorumlu departmanın onu sürekli aradığını söyleyen Affleck, uzun bir süre durumu bilmiyormuş gibi yapsa da bir süre sonra durum Warner Brothers Stüdyoları'nca farkedilmiş.

"Durumu 6:14'den itibaren anlatmaya başlıyor"

Daha sonra aşırdığı "Batarang"lerin parasını iade etmek zorunda kalan Affleck, programda ayrıca, bataranglerin epeyce pahalı olduğunu da belirtti. Ne diyelim, umarız parasını aldıktan sonra "Batarang"i de Affleck'in elinden almamıştır. Yine de, milyon dolarlık kostümü hatıra olarak saklayan Reynolds'a göre bence aşırdığı şey o kadar büyük bir şey değil. Keşke Warner Brothers biraz daha insaflı olsaymış. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir rolde oynasanız, çekimler bittiğinde yanınıza bir hatıra alır mıydınız?