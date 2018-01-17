Beyaz Saray Doktoru: Trump'ın Sağlığı Harika!

ABD Başkanı Trump'ın akıl ve fiziksel sağlık kontrolünü üzerine konuşan Beyaz Saray doktoru Donanma Tuğamirali Ronny Jackson, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlığının iyi durumda olduğunu açıkladı!

Son dönemlerde özellikle de sert stratejileriyle ABD Başkanı Donald Trump, dünya genelinde büyük kitlelerce fazla sevilmeyen bir isim. Yine ABD içerisinde de özellikle aydın kitleden de benzer eleştiriler alıyor. Bu anlamda Michael Wolff imzalı "Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden" adlı kitap yüzünden Trump'ın hem fiziksel sağlığı hem de akıl sağlığı açısından sorunları olduğunun iddia edilmesi tartışmaları daha da alevlendirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlığını kontrol eden Donanma Tuğamirali doktor Ronny Jackson, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında ABD Başkanı'nın görev yapmasını engelleyebilecek fiziksel ya da zihinsel bir rahatsızlığının bulunmadığını duyurdu. McDonald's ürünlerine ve Diet Kola'ya olan zaafı bilinen ve golf oynasa da düzenli olarak egzersiz yapmayan Trump'ın fiziksel ve zihinsel sağlığı konusunda ABD ve dünya kamuoyunda son dönemde oldukça olumsuz yorumlar yapılıyordu.

Jackson'a göre Trump harika genlere sahip. Hayatı boyunca sigara ve alkol alışkanlığı bulunmadığı için ve genetik açıdan avantajlı olduğu için, yeme alışkanlıklarının ve kalp sorunlarını vücudunun tolere ettiğini belirten Jackson, Trump'ın sadece birkaç kilo verirse sağlığının daha da yerine geleceğini savundu. Trump'a eğer son 20 yılda daha iyi beslense 200 yıl yaşayabileceğini söylediğini belirten Jackson, var olan sorunlarının egzersiz programının ve yemek programının düzeltilmesiyle sağlık sorunlarının giderilebileceğini savundu.

" Beyaz Saray Doktoru ve Donanma Tuğamirali Doktor Ronny Jackson"

Trump'ın zihin sağlığının da gayet yerinde olduğunu belirten Jackson, Trump'ın alzheimer ve bunama gibi hastalıkların tespitinde kullanılan 'Montreal Bilişsel Değerlendirme' (MoCa) testindeki 30 sorunun hepsine doğru yanıt verdiğini duyurdu. Jakson "Zekası çok keskin. Benimle konuşurken çok açıktı ve kendisinini ikinci kez hiç ifade etmedi. Ne düşündüğünü açıkça söylüyor. Başkan'ın düşünce sürecinde herhangi bir sorun olduğuna inanmak için hiçbir bulguya rastlamadım" dedi.

Jackson'ın açıklaması ABD içerisinde süregelen Trump'ın zihin sağlığının yerinde olmadığına ilişkin tartışmaları dindirir mi bilinmez. Ancak Trump'ın sağlıksal anlamda ABD Başkanlığına resmi makamlarca da uygun olduğu açıklanmış oldu. Bakalım süreç neler getirecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Beyaz Saray doktoru açıklamalarında haklı mı? Yoksa Wolff'un iddialarına yanlı baktığı için manipüle edilmiş bir açıklama yapmış olabilir mi?