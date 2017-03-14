TV Tadında Programlar İzlemek İçin Kullanabileceğiniz 5 Araç

Artık herkes bilgisayar başında. 7'den 70'e her gün hepimiz video izlemeye belli bir süre ayırıyoruz. Peki ya film, dizi? Dizi siteleri yetersiz olduğunda ne yapacağız? İşte bu problemi aşmak için kullanabileceğiniz 5 araç.

Teknolojik değişimler gündelik hayatı, özellikle de davranış kalıplarımızı değiştiriyor. İnsanlar, kısa bir süre önceye dek TV’lere bağımlı iken Youtube ve özellikle sosyal medya platformlarının artmasıyla daha çok bilgisayar başında vakit geçirmeye başladılar. Ancak yinede ihtiyaçlarımız bitmiyor, bu da yabancı dizi sitelerine olan bağımlılığı getiriyor. Aslında platformlar değişti, ancak içerikler benzer. Yine de TV dünyası henüz dijital çağa tam ayak uyduramadı. TV’yi bilgisayardan izlemek isteyen kullanıcılar hala sıkıntı çekiyorlar. İşte bu sıkıntıları aşabileceğiniz 5 araç.

1-Netflix

Netflix, belki de ülkemizde adından en çok söz ettiren servis. Türkiye pazarına girdikten sonra büyük işler yapması beklenen kanalın ABD’deki hızlı yükselişinde piyasayı iyi sezmesi ve ona göre kendini konumlandırması var.

2- BluTV

Türkiye'de Yerli Netflix olarak anılan BluTV, Doğan Medya'nın bir adımı olarak dikkat çekiyor. Hatta Netflix Orijinal serileri gibi kendi serisine bile başlayan BluTV, sağlam oyuncu kadrosu ile Masum adlı diziyi yayınladı bile.

3- Puhu TV

Şu anda bulabileceğiniz tek ücretsiz servis olan PuhuTV ise Doğuş Medya'nın ücretsiz bir servisi. Kendi kanallarında yayınlanmış dizileri (Behzat Ç'de var) burada sunan Puhu, hiçbir ücret de talep etmemesiyle mis gibi bir sistem olarak dikkat çekiyor.

4-PlayStation

PlayStation, bir yayın akışı servisi değil ancak yayın hizmetlerini üzerinden rahatça izleyebileceğiniz bir cihaz. Netflix ve Hulu'yu destekliyor.

5-Apple TV

Apple TV de Play Station ile aynı kategoride. Netflix ve Hulu'yu destekliyor. Apple, farkını yine yüksek estetik seçimlerinde barındırıyor. Cihazın tasarımından görüntünün canlı ve ayrıntılılığına, insanda teknolojik cihaz değil de tıpkı bir sanat eseri izlenimi bırakıyor. Apple TV, hakikaten şahane bir cihaz.