Bilim Dünyasındaki Büyük Tartışmaya Hawking de Katıldı!

Evrenin sürekli genişlediğine dair temel fizik teorisini yalanlayan bir çalışmaya Hawking dahil 33 ünlü fizikçinin cevap mektubu, daha uzun süre göreceğimiz tartışmanın fitilini ateşledi.

Ünlü fizikçi Stephen Hawking'in de aralarında bulunduğu dünyanın en saygın bilim insanlarından oluşan 33 kişilik bir grup, evrenin genişlemesine ve hareketine yönelik “bilim dışı” popüler tezler öne süren bir çalışmaya tepki gösteren bir mektup yayımladılar.

Enflasyon teorisi olarak adlandırılan ve evrende açıklanması güç birçok olayı bilimsel temellerde açıklayan fizik hipotezine karşılık 3 fizikçi tarafından yapılan çalışmaya bir cevap olan mektup, evreni daha bilimsel temellerde tartışmanın gerekliliğini vurguluyor.

Enflasyon teorisinin temel fikri, Big Bang patlamasından sonra evrenin kuantum dalgalanmalarıyla gittikçe genişlemesidir. İlk kez 1980’lerde ortala atılan fikir, şimdi evren fiziğinin standart temeli olarak, tüm dünyadaki eğitim müfredatında aynı şekilde bulunuyor.

Princeton Üniversitesi fizikçileri Paul Steinhardt ve Anna Ijjas ve Harvard Üniversitesi fizikçisi Abraham Loeb tarafından yazılan "Pop Goes The Universe" adlı söz konusu tezi reddeden çalışma, Big Bang zamanından kalma radyasyonun bir başlangıç değil bir geçiş döneminin işareti olduğunu var sayıyor. Başka bir deyişle, evrenin Big Bang öncesinde de var olduğunu savunuyor.

Ayrıca enflasyon teorisini şu an için test edilemez ve değerlendirilemez olarak nitelendiren çalışma, fizik dünyasının ileri gelen isimlerinden çıkınca fazlasıyla tartışma yaratmıştı. Fizik temellerini tartışmaya açan çalışma birçok eleştirel tepki aldı, zirveyi Hawking’in de dahil olduğu 33 bilim insanı yaptı.

Söz konusu açık mektupta tartışmalı çalışmayı ortaya koyan 3 bilim insanı, "Enflasyonist kozmolojinin bilimsel yöntemlerle değerlendirilemeyeceğini ve olağanüstü olduğunu iddia ediyorlar. Bir takım akıl dışı “bilimsel” fikirlerle bilim karşıtlığını teşvik ediyorlar. Çalışmanın atıfta bulunduğu fikir konusunda hiçbir fikrimiz yok ve açıklamalara katılmıyoruz” cümleleriyle ağır bir şekilde eleştiriliyor.

33 fizikçi enflasyon teorisinin, evrenin ortalama kütle yoğunluğu gibi doğruluğu kanıtlanmış tahminlere olanak tanıdığını savunuyorlar.

"Herhangi bir bilimsel teori gibi enflasyonun da akla gelebilecek her türlü soruyu ele alması gerekmiyor. Enflasyonist modeller, tüm bilimsel kuramlar gibi bir takım varsayımlara dayanıyorlar. Hiç kimse enflasyonun kesinleştiğini zaten iddia etmiyor; bilimin temelinde olduğu gibi zaman geçtikçe başarıya ulaşan tezler arasında enflasyon teorisi de vardır” cümleleriyle devam eden mektup, bilim dünyasında uzun süre devam edecek tartışmaların fitilini ateşlemiş oldu.