Bilim İnsanları, Makedonya'da 8 Milyon Yıllık Fosil Buldu

Bulgaristan ve Makedonyalı fosilbilimcilerin yaptığı kazı çalışmalarında, fil benzeri bir yaratığın 8 milyon yıllık fosiline erişildi.

Bilim insanlarının fosiline eriştiği bu yaratığın erken dönem mamutlardan biri olduğu tahmin ediliyor. Yapılan araştırmalar sonrasında, bu fil benzeri yaratığın yaklaşık 10 ton ağırlığında olduğunu ve öldüğünde yaklaşık 50 yaşlarında olduğunu tahmin ediyorlar.

Keşfedilen ve latince ismi Choerolophodon olan fosile ait yaratığın, Avrupa ve Asya'da yaşadığını ve Miyosen çağa kadar hayatta kaldığını düşünüyorlar. Muhtemelen bu yaratıklar yaklaşık 5 milyon yıl öncesine kadar yaşadığını tahmin ediyorlar. Bölgede çalışan işçilerden birinin tesadüfen fark etmesi ve yetkililere haber vermesiyle keşfedilen fosile ait çalışmalar halen devam ediyor.

Makedonya'nın merkez şehirlerinden Dolni Disan'da yapılan kazıda elde edilen bu fosiller 24 Nisan'da keşfedilmişti. Buna karşın gerekli bilimsel araştırmadan önce herhangi bir fotoğraf veya bilgi paylaşılmamıştı. Bu bağlamda yapılan keşfe dair önümüzdeki günlerde yeni bulgular elde edilmesi bekleniyor.