Bilim İnsanlarının Kendileri İle Çeliştiği 7 Şaşırtıcı Bilgi!

Bilim yanılmaktan korkmaz. Her yeni bilgi, doğru zannedilen eski bilginin yanlış olduğunu ortaya çıkarabilir. İşte bilim insanlarının geçmişteki açıklamaları ile çelişen 7 şaşırtıcı gerçek.

Bilim her ne kadar kanıtlara dayalı olsa da yeni kanıtlar, herkes tarafından kabul görmüş bilgilerin yanlış olduğunu ortaya çıkarabilir. Eğer bu yanılmanın ne düzeyde olabileceğini merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz.

1- İnsanlar İle Dinozorlar Aynı Dönemde Yaşadı

Ne kadar da enteresan. Dinozorlar 65 milyon önce yok olmamış mıydı? Söylediğimiz gibi bilim bile yanılabilir. 2012 yılında bulunan bir Triceratops boynuzu, günümüzden yalnızda 35 bin yıl öncesine aitti. Bu bulgu, bazı dinozor türlerinin insanlarla birlikte yaşadığı iddiasını güçlendirdi.

2- Antarktika Tropikal Bir İklime Sahipti

Herhangi bir insanın üzerinde hayatta kalamayacağı Antarktika, bir zamanlar sıcak, tropikal bir cennetti. Araştırmacılar Antarktika’da bazı bitki ve yalnızca sıcak iklimlerde yaşayan İhtiyozor’a ait kalıntılar buldu.

3- Romalılar Amerika’yı Keşfetmişti

Meksika’da bulunan bir heykelcik kafası, bölgede yaşayan herhangi bir halkla yakından uzaktan ilgili değildi ve milattan önce 2. yüzyılda Roma’da yapılan heykelciklere fazlası ile benziyordu. Üstelik Brezilya’da da 3. yüzyıldan kalma Roma vazoları bulundu.

4- Mısır’dakilerden Daha Büyük Piramitler

Piramit denince herkesin aklına Mısır’daki ünlü piramitler gelmektedir. Fakat arkeolojist Semir Osmanagić’e göre onlar yalnızca birer kopya. Osmanagić, Bosna’daki Visočica tepesinin aslında bir piramit olduğunu, üstelik Giza’dan da eski olduğunu savunuyor. Fakat elinde henüz kesin bir kanıt bulunmuyor.

5- Atlantis’ten Kalma Külçeler

Dalgıç Franco Cassarino Sicilya'nın Gela sahilindeki batık bir gemide 2600 yıllık 39 adet Orichalcum külçesi çıkardı. Ünlü filozof Platon’a göre Orichalcum, kayıp kıta Atlantis’te yaygın olarak kullanılan bir elementti.

6- Asyalılar Amerika’yı Daha da Önce Keşfetmişti

Birleşik Devletler’de bulunan ve milattan önce 1300’lü yıllarda çizilmiş olan bazı duvar yazıları, Asyalıların Colombus’tan hatta Romalılar’dan daha önce Amerika kıtasını keşfettiği iddialarını ortaya çıkardı.

7- Mars’ta Su

Bilim insanları, yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz açık renkli alanların eskiden su ile kaplı olduğunu düşünüyorlar. Mars keşif uydularından alınan görüntüler de bu fikri destekliyor. Mars yüzeyinde keşfedilen kurumuş nehir yatakları, kızıl gezegenin bir zamanlar daha mavi göründüğünü düşündürüyor.