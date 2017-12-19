Yıllardır Apple kullanıcıları, iPhone’larının yazılım güncellemelerinden şikayet ediyorlar. Ancak cihazların yavaşlama nedeni arkasında başka etmenler de bulunuyor.

Apple son 10 yıldır küresel bir marka haline getirdiği iPhone modelleri sayesinde dünyanın en değerli firması oldu. Binlerce lira verip satın aldığımız cihazlar, alındıkları dönemin en iyisi olabilirler. Fakat zamanla yaşlanmaya ve yavaşlamaya başlıyorlar.

Reddit platformunda geçtiğimiz hafta en çok tartışılan konulardan birisi de eskiyen iPhone’ların yavaşlama nedenleriydi. Hemen hemen herkes, bu yavaşlamanın ardında firmanın eski modellere yazılım güncellemesi sunmadığı gerçeğine odaklandı. Fakat bu durumun çok önemli etkeni daha var: Bataryalar.

Geekbench ise bataryaların performansa olan etkisini araştırmak amacıyla örnek bir çalışmaya imza attı. Elde edilen veriler, kötü performansa bağlı olan yazılım güncellemeleri ve eski bataryalar arasında bir bağlantı olabileceğini gösteriyor.

Farklı iOS sürümlerini çalıştıran iPhone 6S modellerinin karşılaştırıldığı testlerle araştırma süreci başlıyor. Bu aşamada iOS 10.2 ile çalışan iPhone 6S’ler daha yüksek puan alırlarken, iOS 10.2.1 ile (bir üst sürüm) çalışan cihazlar daha düşük puan aldılar. Ardından iOS 11.2 sürümüyle çalıştırılan iPhone 6S’ler tüm sonuçların en düşüklerini elde ettiler. Yani eski modellerde yazılım güncellendikçe cihazlar yavaşlıyor.

Sonraki aşamada, iOS 10.2, 10.2.1, 11.1.2 ve 11.2 sürümleri iPhone 7’lerde denendi. Bu aşamadaki sonuçlar da bir önceki adıma paralel veriler sundular.

Bilindiği üzere Apple, iPhone serisinin her yeni modeline batarya kapasitelerini arttırıyor. Elbette bu firma için bir zorunluluk, çünkü ekran çözünürlükleri ve boyutları artıyor, işlemciler daha çok enerji talep ediyorlar. Her yeni çıkan işletim sistemi sürümü de en yeni iPhone’ların konforlu kullanımı için dizayn ediliyor. Bu nedenle eski iPhone modelleri, teknik kabiliyet açısından geri kalıyorlar.

Asıl önemli olan detay ise bataryalar. Her yeni iOS sürümü, daha gelişmiş teknik özellikler ve arayüz sunuyor. Bu yenilikler, cihazdan cihaza fark etmeksizin aynı miktarda enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Böylece eski iPhone modellerinde güncel iOS kullanılırsa şarjları daha çabuk bitebiliyor. Çünkü bataryaları daha düşük kapasiteye sahip.

Cihazlarının uzun süreli şarj ömrü sağlaması adına Apple, güncelleme alan eski iPhone modellerini bilerek yavaşlatıyor. Çünkü performansı düşürmek, bataryadan daha az enerji çekmeyi sağlıyor.

Her yıl milyonlarca kullanıcı, Apple’ın bu stratejisinden dolayı mağdur olduklarını söylüyor. Üstelik bunu belirten kullanıcıların, cihazların neden yavaşlatıldığına ilişkin bilgileri de bulunmuyor. Bu konuda Apple’ın habersiz bir şekilde davranış sergilemesi çok da etik değil.

Evet, hala büyük bir kitle tarafından kullanılan eski iPhone’ların daha uzun pil süresi sunması için çalışıyor olabilir. Fakat bunu sağlamak için cihazları yavaşlatmak yerine, eski cihazlara özel iOS sürümleri de sunabilir.

Bu konuda Google, Apple’ın rakibi olarak önemli bir adım attı ve Android GO için ciddi çalışmalar yürütüyor. Tüketicileri Apple sadık bir profil çizerlerken, Apple tüketicilerine o kadar da sadık değilmiş gibi görünüyor. Eski iPhone’lar konusunda Google’ı örnek alıp çeşitli çalışmalar başlatması kendi yararına olacaktır.