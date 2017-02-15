Dün bahsettiğimiz gibi Mobil Dünya Kongresi’nde 3310 reyizi yenileceyecek olan Nokia'nın yeni modeline ait bir konsept video yayınlandı!

Mobil Dünya Kongresi’nde LG G6, Nokia 5, Nokia 3,Vernee Apollo 2, Huawei P10, P10 Plus, General Mobile’ın yeni Android One telefonu, Vestel’in yepyeni Venüs serisi gibi birçok telefon göreceğiz. Ancak dün yaptığımız haberle beklentimiz sadece ve sadece Nokia’nın efsanesinin küllerinden doğuşuna odaklanmış durumda.

Mobil Dünya Kongresi’nde Nokia’nın tanıtması beklenen 5 ve 3 adlı modellerin yanı sıra Finli firmanın milenyum hediyesi gibi 2000’de dünyaya tanıttığı ve en çok satan telefonu olan 3310 bu yıl yenileniyor.

Ancak hemen belirtelim; beklentiniz bir akıllı telefon ise beklentinizi karşılayamayacak. Çünkü Nokia 3310 reyizin tüm ihtişamına sadık kalarak aynı şekilde, tabiki sistemsel yeniliklerle geliyor.

Yayınlanan videoda gördüğümüz kadarıyla ekranının artık renkli bir ekran olduğunu gördüğümüz yeni 3310, büyük ihtimalle Symbian OS ile gelecek. Tuş takımının plastik yerine metal ya da metal görünümlü olduğu anlaşılan videoda 3310’nun USB Type-C bağlantısı olduğunu görmek ise oldukça garip geldi :)

Bunun yanı sıra 3.5mm kulaklık girişinin eklendiği telefonda artık müzik dinleme durumumuz da olacak gibi (monofonik ve polifonik sesler dışında mp3 de dinleyebiliriz artık) görünürken, bunun yanı sıra kamera da ekleniyor.

Merakla beklediğimiz telefon MWC 2017’de görücüye çıkacak. (İlk taliplerinden biri benim!)