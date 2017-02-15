"Nane şekeri kutusu" ibaresini, kelimesi kelimesine kullanıyoruz. Çünkü çılgın bir mucit, Raspberry Pİ'yi kullanarak ufak bir kutuya yerleştirebileceği bir bilgisayar geliştirmeyi başardı.

1950'li yıllarda bir bilgisayarın sığması için büyük bir odaya ihtiyaç duyulurdu. Teknoloji çok gelişti ve bilgisayarlar tam anlamıyla küçük bir nane şekeri kutusuna yerleştirebileceğimiz kadar kompakt boyutlara ulaştı. Hayır akıllı telefonlardan bahsemiyoruz. Kurnaz ve eğlenceyi seven bir mucidin, Raspberry Pi'yi gerçek bir nana şekeri kutusuna yerleştirmesinden bahsediyoruz.

Geliştirici Matt Wagner, Altoids marka nane şekeri kutusuna neredeyse tamamen kendine yeten bir bilgisayarı sıkıştırmayı başardı. Yaratıcı mucit, Raspberry Pi ilk kez piyasaya çıktığında bu fikri ortaya atmış ama şirketin Ultra Kompakt Pi Zero'yu piyasaya sürmesini beklemek zorunda kalmıştı.

Aslında Wagner, teneke kutuya sığan PC'nin iki ayrı sürümünü geliştirmişti.

Birinci sürüm 2 inç ekran, Wi-Fi bağlantı noktası, bir Bluetooth işaret feneri, 32 GB depolama alanı, kızılötesi kamera ve tam boyutlu USB bağlantı noktası özelliklerine sahipti. Yeni geliştirilen model ise 2.500 mAh'lık bataryaya sahip ve tek şarjla 8 saat çalışabiliyor. Yeni modelde, öncüsüne göre geliştirilmiş bir kamera da mevcut...