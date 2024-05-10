OpenAI'ın geçtiğimiz gün yayımladığı ve yapay zekâyı daha faydalı hâle getirmeyi amaçlayan Model Spec'in ardından şirketin yapay zekâyla pornografik içerik üretmeye izin vereceği söylentileri dolaşmaya başlamıştı. Şirketten açıklama geldi.

OpenAI, bundan birkaç gün önce Model Spec ismini verdiği yeni bir yaklaşım duyurmuştu. Model Spec, GPT-4 gibi yapay zekâ modellerinin faydalı işler için kullanılmasını ve güvenli olmasını sağlamayı amaçlıyordu. Yaklaşıma ilişkin paylaşılan açıklamada yer alan bir ifade ise son iki gündür gündemdeydi.

Model Spec ile ilgili paylaşılan sayfanın bir bölümünde NSFW, yani yetişkinlere yönelik içeriklere izin verilebileceğini söyleyen bir bölüm bulunuyordu. Bu bölüm, sosyal medyada “OpenAI, yapay zekâyla porno üretmeye izin vermeyi düşünüyor.” iddialarının dolaşmasına neden oldu.

OpenAI, yapay zekâyla pornografik içerikler oluşturmaya izin vermeyecek

İddialar hızla yayılırken şirketten bir açıklama geldi. Bir OpenAI sözcüsü, böyle bir durumun olmadığının altını çizerek pornografik içerikler oluşturmaya izin vermeyeceklerini ifade etti: “Yapay zekâyla üretilebilecek pornografi içeriğine izin verme gibi bir niyetimiz yok. Kabul edilemez deepfake’leri önlemek için güçlü koruma yöntemlerimiz var. Aynı zamanda çocukları korumaya da öncelik veriyoruz. Ayrıca yaşa uygun bağlamlarda cinsellik hakkında konuşmaları dikkatle keşfetmenin önemine de inanıyoruz.”

İnsanların bu çıkarımı yapmasına neden olan bölümde, şirketin modellerinin erotik, aşırı kan, hakaret, istenmeyen küfürler gibi uygunsuz içeriklere izin vermemesi vurgulanıyor. Devamında ise API ve ChatGPT aracılığıyla, yaşa uygun bağlamlarda NSFW içeriği oluşturma yeteneklerini sorumlu bir şekilde sağlayıp sağlayamayacaklarını araştırdıklarını söylüyor. Bu “uygun NSFW” içeriğe örnek olarak ise küfür içeren bir şarkı sözü verilmişti.

Deepfake uygunsuz görüntülerin son zamanlarda ciddi oranda arttığını görmüştük. Herhangi bir insanın yapay zekâyla oluşturulan görüntüleri sosyal medyada birden yayılabiliyordu. Bu yüzden OpenAI’ın böyle bir şeye izin verme ihtimali endişe vermişti. Ancak şirket, bunun gerçekleşmeyeceğini doğrulayarak iddiaları yalanladı.