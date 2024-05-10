Borsa İstanbul, katılım finans sistemine uygun olan ürün ve hizmetlerin gösterildiği bir sayfa açtı. Bu sayfa, katılım finans dünyasıyla ilgili tüm verilere bir sayfa üzerinden ulaşılmasını sağlıyor.

Son dönemlerde yatırımcıların göz bebeği hâline gelen Borsa İstanbul, yatırımcıların daha iyi bilgilenmesini sağlamak amacıyla yeni bir internet sayfasını aktif hâle getirdi. Bu yeni sayfa, "katılım finans" kriterlerine uygun olan finansal araçlara ve ürünlere kolayca ulaşılmasını sağlıyor.

Katılım finans sistemi, son yıllarda ülkemizde de oldukça popüler. Hatta Borsa İstanbul'un açıklamasına göre Türkiye'deki katılım finans sistemi, 90 milyar dolarlık hacme ulaşmış durumda. İşte açılan yeni sayfa, katılım finans sistemi kapsamında değerlendirilen tüm ürün ve hizmetlerin tek bir ekranda görüntülenmesini sağlıyor.

Borsa İstanbul'daki yeni sayfa işte böyle görünüyor

Borsa İstanbul'un yeni katılım finans sayfasına giriş yaptığınızda bu alanda bulunan tüm ürün ve hizmetlere ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca BİST bünyesindeki tüm katılım finans ürün ve hizmetlerinin toplam büyüklüklerine, bunların günlük, haftalık ve aylık periyotlarda nasıl değiştiğini görebiliyorsunuz. Ayrıca BİST Katılım kapsamında bulunan ürün ve hizmetlerin detaylı durumlarına da bu sayfa üzerinden ulaşılabiliyor.

İlk sayfada yer alan "BİST KATILIM TÜM" seçeneğine tıkladığımızda yukarıdaki sayfa ile karşılaştık. Bu sayfada, Borsa İstanbul'da listelenen tüm katılım finans araçlarının sektörlere göre dağılımını, burada ne kadar işlem hacmi olduğunu, bunun değişimlerini görüyoruz.

Eğer siz de Borsa İstanbul'un Katılım Finans sayfasuna ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.