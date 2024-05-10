Peugeot, hafif ticari otomobili Rifter'ın yenilenmiş versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. İşte "E bu SUV olmuş" diyeceğiniz aracın özellikleri ve fiyatı.

Türkiye’de en popüler otomobil markalarından biri olan Peugeot, yeni modellerini ülkemize getirmeye devam ediyor. Şimdi de şirket, hafif ticari otomobili Rifter’ın yenilenmiş versiyonunu Türkiye’de satışa sundu.

Makyajlı Peugeot Rifter, tasarım başta olmak üzere birçok yeni özellikle geliyor. Araç, Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seviyesine sahip. Allure donanımda manuel bir versiyon da var.

Yeni Peugeot Rifter nasıl özellikler sunuyor?

Yeni Rifter’a ilk kez baktığımızda tasarımında değişiklikler yaşandığını görüyoruz. Peugeot, son yıllarda tasarımlarını ciddi anlamda geliştirmişti. Bu durum yeni Rifter’a da biraz yansımış. Yeni logonun kullanıldığını da görüyoruz. Rifter, ticari olarak lanse edilse de SUV’u andıran tarafları da bir hayli fazla.

Araç; siyah, gri, mavi ve yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle sunulacak. Uzunluğu 4.403 mm, genişliği 1.848 mm, yüksekliği ise 1.818 mm olarak açıklandı. 16 inçlik jantlar, LED farlar, yan gövde korumaları dikkat çeken diğer kısımlarından. GT’de 17 inçlik jantlar var.

Yeni Rifter, 130 beygir gücü üreten 1,5 litrelik BlueHDI dizel motorla geliyor. Başta da söylediğimiz gibi Allure donanımda manuel versiyon seçeneği ve 8 ileri otomatik EAT8 şanzıman seçenekleri var. GT ise sadece otomatik.

İç mekâna geldiğimizde kullanıcıları memnun edebilecek bir tasarımla karşılaşıyoruz. Dijital Peugeot i-Cockpit ile donatılan bu kısımda, 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve 10 inçlik dijital gösterge paneli bulunuyor. Ayrıca araçta aktif şerit takip sistemi, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş, deri direksiyon gibi özellikler de var. GT versiyonda kör nokta uyarı sistemi, perde hava yastıkları, şerit konumlandırma asistanı, adaptif cruise control gibi farklı özellikler sunuluyor. Yeni Rifter’ın bagaj hacmi ise 775L olarak açıklandı.

Yeni Peugeot Rifter Türkiye fiyatı