Kripto para birimleri arasında en değerlisi olan Bitcoin, hızlı yükselişinin ardından ülkemizde de gündem olmuş ve Diyanet, dinen caiz olup olmadığı konusunda bir değerlendirme yapmıştı. O değerlendirme, yabancı basının dikkatini fazlasıyla çekti.

Artık internet sayesinde, altından gayrimenkulden ve bugüne kadar bilinen bütün yatırım araçlarından daha farklı bir seçeneğe kavuştuk. Hatta bu yatırım aracı, bütünüyle soyut ve eknomik sistemleri birbirine karıştırmaya başladı.

Uzmanlar, Bitcoin’in bu yükselişi karşısında ikiye ayrıldılar. Kimisi büyük bir balon olduğunu düşünürken, kimisi de balon atıfını mevcut ekonomik siteme yakıştırdı. Hatta 2000’lerin başında, ABD’nin ve Dünya’nın ticaret merkezi olan İkiz Kuleler saldırısı öncesinde yaşanan ekonomik krize benzetmeler de yapıldı. O dönem internetin hızlı yükselişi, çoğu firmanın hisse değerlerini aniden uçurmuştu. Yetkililer, Bitcoin ve diğer sistemlerin benzer krizlere neden olacağı görüşündeler.

Bu kadar çok konuşulan bir kavramın ülkemizde de tartışılması çok normal. Hatta bu konuda, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bir soru yöneltilmişti. Ancak soruda Bitcoin’in dinen caiz olup olmadığı merak edilmişti. Diyanet ise yaptığı açıklamada, Bitcoin’in kara para aklamak için kullanılmasından dolayı dinen caiz olmadığı görüşünü belirtmişti.

İşte bu gelişme, yabancı basın büyük ilgi uyandırdı ve Bitcoin’in İslam dinine göre uygun olup olmadığı tartışmaları dünyaya da yansıdı.

RT News, Euronews, Newsweek, Saisat.com gibi internet haberciliğinin önemli kuruluşları, haberi Hurriyet Daily News servisinden aktardılar:

Diyanetin yaptığı açıklama, ülkemizde Bitcoin’in yasaklanmasına yol açar mı bilinmez. Açıkçası mevcut durumda Bitcoin’in geleceğine ilişkin net bir şey söylemek zor. Üstelik bu durum küresel olarak böyle. Hatta önemli ekonomistler, Bitcoin’in yasaklanması gerektiği görüşündeler.

Açık konuşmak gerekirse, Dolar, Euro ve Sterlin gibi yasal mevzuatı olan birimlerle bile para aklanıyor. Özellikle uyuşturucu ticareti yapan mafyalar, bankaları hortumlayan şirketler ve gizli isimler, Bitcoin yokken de varlardı. O kişiler ve oluşumlar, yıllarca mevcut ekonomik sistemlerini kullanarak kirli paralarını akladılar.

Dinen caiz olması konusunda elbette Diyanet İşleri Başkanlığı’nın üzerine söz söyleyemeyiz. Fakat kara para aklama gerekçesi, neredeyse bütün para birimlerini dini olarak uygun görmememize yol açar.

Peki yankı uyandıran bu açıklamalar hakkında sizler neler düşünüyorsunuz?