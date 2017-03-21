Bitcoin'in Popülaritesi Yeniden Artıyor!

Bitcoin, Çin ile yaşadığı hüsümetin ardından ciddi oranda değer kaybetmişti. Bu olayı atlatan para birimi, yaralarını ağır ağır sarmaya başladı.

21. Yüzyılın para birimi olması beklenen Bitcoin, 2016 yılında inanılmaz rakamlara ulaşarak gücüne güç kattı. Bu sabah 7.29 itibari ile 1 Bitcoin, 1.072 dolar ile %3’lük bir artış gördü. Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce 1000 dolar barajını aşan Bitcoin, güçlenmeye devam ediyor. İki günlük kazanma çizgisinin ardından hafta sonunda çöküşe geçen Bitcoin, hafta içerisinde ortalama %13 oranında artış göstererek yeniden toparlanmasını bildi.

Bitcoin çevresinde yükseliş ve inişler dönem dönem devam ediyor, ancak genel duruma bakıldığında, çok yüksek bir artış olduğunu söyleyebiliriz. 2016’da %120’lik bir artışın ardından, 2017’nin ilk haftasında %20 daha artmıştı. Ardından Çin ile olan anlaşmazlığından dolayı %35’lik bir gerileme yaşamıştı, ancak birçok kötü haber karşısında bile başarıyı elde ettiğini söyleyebiliriz.

Bitcoin, bu hızla büyümeye devam ederse, geleceğin evrensel para birimleri arasında yerini alacaktır. Hiçbir ülkeyle bağlantısı bulunmayan dijital para birimi olan Bitcoin, özellikle para akışının tespit edilmemesi gereken alanlarda kullanılıyor.