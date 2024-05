Bu hafta Hepsiburada ve Amazon'da en çok tercih edilen, bolca satın alınan ürünleri sizin için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte dizüstü bilgisayardan telefona, tıraş makinesinden akıllı kameraya kadar pek çok ürün yer alıyor.

Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge

Tüm elektrikli süpürgeler içinde en çok satanların başında yer alan Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge, ihtiyacı olanlar için kaçırılmayacak bir fırsat. Kiri, lekeleri, hayvan tüylerini kolayca emebilir, her türlü zeminde de mükemmel performans sergiler.

Ses Seviyesi : 70 dB

Emiş Gücü : 33000 Pa

Şarj Süresi : 3.5 saat

El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde

LED Ekran

Aksesuar Çantası

Çıkarılabilir Pil

Duvara Asma Aparatı

Emiş Gücü Ayarı

Temassız Hazne Boşaltma

Yıkanabilir Filtre

Lastik Şişirme Taşınabilir Hava Kompresörü

Basit bir kullanıma sahip olan lastik şişirici portatif hava kompresörü standart bir araba lastiğini 3-5 dakika içerinde şişirebilecek yeterli güce sahiptir. Geçen ay 400 adetten fazla satan bu ürün sayesinde karanlık ortamlarda ışığa gereksinim duymadan istediğiniz ayarlarda işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Lastiğinizi şişirirken belirlediğiniz ayarlara ulaştığında otomatik kapanmasını sağlayan bir programı bulunur. Böylelikle daha güvenli bir kullanım imkanınız olur.

Apple AirPods Pro (2. nesil)

2 kata kadar daha fazla gürültü engelleme ve çevrenizde olup biteni duyabileceğiniz şeffaf mod özelliğine sahip olan Apple AirPods Pro (2. nesil) gürültü denetimini bulunduğunuz ortama göre ayarlayan Adaptif ses özelliği ile karşımıza çıkıyor. H2 çip ile gelişmiş bir ses performansı sunan bu ürün, muhteşem çözünürlükte berrak ve net tiz tonlar verirken aynı zamanda zengin bas sesleri ile olağanüstü bir müzik deneyimi sunuyor. Her detayı kulak şeklinize göre oluşturup, orijinaline çok daha yakın kalitede seslerle sizi büyülüyor.

Dokunmatik Sensör

Hareket Sensörü

Konuşma Algılama Sensörü

Yakınlık Sensörü

Alarmlı Şarj Kutusu

Hızlı Otomatik Cihaz Geçişi

Kulaklığımı Bul

Kulaklık Eşleştirme

Ortam Sesi Modu

Şarj Kutumu Bul

Aktif Gürültü Önleme

Bluetooth 5.3

Kullanım Süresi: 6 saat

Hızlı Şarj

''Kalitesinden bahsetmeye gerek var mı bilmiyorum. Gerçekten keyifli bi müzik deneyimi sunuyor. Konuşurken otomatik seviye düşürmesi, gürültü engellemesi gibi müthiş özelliklerle tadından yenmiyor. Şarj konusunda hiç sıkıntı çekmiyorum. Neredeyse haftada bir kutusunu şarj ediyorum o kadar.''

Astronot Galaxy Projektör

Yıldızlara, gezegenlere, gökyüzü ışığına veya herhangi bir doğa harikasına meraklı biriyseniz bu ürün ile odanızın duvarını veya tavanını adeta bir galaksiye çevirebilirsiniz. Projeksiyon açısını ayarlamanız için döndürülebilir kafası ile yeni ve eşsiz bir tasarımı ile karşımıza çıkan Astronot Galaxy Projektör, uzaktan kumanda yardımı ile hayallerinizi yansıtmanıza yardımcı olur.

''Ürünü ilk başta 3 ve 4 yaşında ki çocuklarım için almıştım, ama o kadar beğenildiki 20 yaşında ki kız kardeşime de almak durumunda kaldım. her yaş ve her ruh için güzel bir ürün. fiyatının çok üstünde bir performanı var.''

Huawei Watch Fit 3

Piyasaya yeni çıkmasına rağmen en çok satan ürünlerin başında gelen Huawei Watch Fit 3'ün inceliği ve hafifliği gerçekten dikkat çekici. 9,9 mm kalınlığıyla, 26 gram ağırlığı, alüminyum alaşımlı gövdesi ve pürüzsüz metal tokasıyla oldukça şık ve estetik bir görünümde olan bu ürün sayısız saat yüzü ile karşımıza çıkıyor. Dilerseniz kendi tarzınızı yansıtacak yeni saat yüzleri tasarlamanıza da olanak sağlamakta. Ayrıca egzersiz alışkanlıklarınızı, kalori tüketiminizi ve vücut sağlığınızı dikkate alarak size özel spor ve aktivite önerileri sunması, kullanıcıların daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerine yardımcı olabilir. Bu özellik sayesinde, bir sonraki harika hobinizi keşfetmek sadece bir dokunuş uzağınızda olabilir.

1.82 inç AMOLED ekran

Ekran yenileme hızı 60Hz

1500 nit parlaklık

4 GB dahili depolama

Toz ve suya dayanıklı

100 adet spor desteği

Batarya Kapasitesi : 400 mAh

Nabız (Kalp Atış Hızı) monitörü

Gelişmiş uyku monitörü

Kalori takibi

Stres seviyesi gösterimi

Uyku monitörü

''Saatim dün elime ulaştı harika ötesi abartısız söylüyorum ve şiddetle tavsiye ediyorum.''

Xiaomi Robot Vacuum S10+

4000 Pa'lık fan üfleyici gücü sayesinde günlük temizlik ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabileceğiniz Xiaomi Robot Vacuum S10+, 4 farklı emiş gücü ayarı ile tek geçişte bütün kirli bölgeleri temizler. 5200 mAh pil kapasitesi sayesinde 2 saate kadar çalışabileceğinden dolayı evinizin büyüklüğü bu ürün için bir engel değil. Yüksek kapasiteli ve elektronik olarak kontrol edilebilen su haznesi 150 m² alanı tek geçişte paspaslar. Ultra hassas konum tanımlama sistemi ile milimetrik düzeyde çizim yazarken 3D engelden kaçınma özelliği ile de hiçbir yere takılmadan temizliğine devam eder.

Çoklu Harita Desteği

Çift Döner Mop

AI Teknolojisi

Elektronik Kontrollü Su Haznesi

Oda Bazında Emiş Gücü Ayarı

Oda Bazında Mop Ayarı

3D Engelden Kaçınma

Toz Haznesi: 450 ml

Su Haznesi: 200 ml

''Süpürmesinden de silmesinden de gayet memnunum. Bugüne kadar hiç temizlik yapmamışım gibi toz topluyor. Sadece calışan bayanlar icin değil ev hanimlari için de ideal. Özellikle küçük çocuğu olanların döküntüleri için. Almakta bu iyiliği kendime yapmakta cok gec kalmışım. Zamandan büyük tasarruf. Büyük evler için mükemmel bir kurtarıcı.''

Samsung DV90BB5245AEAH 9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi

Her iki yöne açılabilen kapağı sayesinde evinizde istediğiniz her yere koyabileceğiniz Samsung Çamaşır Kurutma Makinesi daha az gürültülü ve daha uzun ömürlü olarak tasarlanmıştır. Kırışık önleyici programı sayesinde giysilerinizi ütüye gerek kalmadan giyebilemenizi sağlar. Yapay Zeka Kontrolü ile çamaşırları kolay ve etkili bir şekilde kurutmanıza olanak sağlayan bu ürün A+++ enerji verimliliği sayesinde hem çevreyi korur hem de cebinizi. Ayrıca SmartThings Uygulaması program, planlama ve sorun giderme gibi konularda öneriler paylaşırken, her yıkama programı için en ideal yıkama programını otomatik olarak seçer.

Kurutma Kapasitesi : 9.0 kg

Kurutucu Tipi : Isı pompası

Gürültü Seviyesi: 64 dB

Soğutucu Tipi: R290

Air Refresh

Kırışıklık önleyici

Hızlı kurutma

Çocuk kilidi

Wi-Fi

''Büyük kolaylık daha önce almadığım için pişmanım hele birde samsung kaliteside eklenince kırışıklık önleyici havalandırma özelliği ve birçok özellik birde uzaktan kontrol özelliği vardi tek kelime ile harikaaaa''

JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

Hafif malzemesi, yastıklı kafa bandı ve yumuşak kulak bölümü tasarımıyla sizi hiç yormadan kullanabileceğiniz JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık kaliteli bass sesleriyle müzik zevkinizi en üst seviyeye çıkaracak. 5 dakikalık hızlı şarj özelliği ile 3 saat kullanabileceğiniz gibi Multi Connect özelliği ile de bağlı olduğu cihazlar arasında kolay geçiş imkanı sunar.

Bluetooth sürüm: V 5.3

Sürücü boyutu: 33mm

Maksimum müzik çalma süresi: 57 Saat

Sürücü Hassasiyeti: 102 (dB)

Dinamik frekans yanıt aralığı: 20 Hz – 20 kHz

Empedans: 30(ohm)

Ağırlık: 157(g)

Pil: 3.7V / 450 mAh

Şarj süresi: 2 Saat

''Ürün gerçekten çok güzel. Jbl kalitesi orjinal ses kalitesi gercekten çok farkli ve guzel pedleri sayesinde de çok rahat. Aramada mikrofon sesi çok iyi iletiyor hiç sorun yok. Ses kalitesi vs ürün çok kaliteli ve güzel. Jbl kalitesi fiyatını hakediyor. Alın pişman olmazsınız çok teşekkürlerr.''

Kingston DataTraveler Exodia 64GB USB Flash Bellek

Yenilikçi teknolojilerden yararlanılarak üretilen bir USB bellek olan Kingston DataTraveler Exodia, USB 3.2 standardını destekleyerek hızlı veri aktarımı yapmanızı sağlar. 64 GB kapasiteye sahip olan bu USB bellek, anahtarlığınıza takılabilir tasarımda olup, günün her saati yanınızda taşıyabilirsiniz.

Steelseries Apex 3 Gaming Klavye

Sıvı dökülmelerinde meydana gelebilecek olan hasarları önlemek için ekstra dayanıklı olarak tasarlanan Steelseries Apex 3, düşük sürtünme ve sessiz kullanım özellikleri ile birlikte performan garantili 20 milyon tuş basımına imkan veriyor. Kolay ve güvenli manyetik eki ile tam el içi desteği sağlarken, yumuşak dokusuyla da üst düzey bir konfor sunmakta. 10 Bölgeli RGB Aydınlatma özelliği ile kendi kişiselleştirilmiş renk şemanızı oluşturarak oyunlarda hareketlerinize göre renk tepkisiyle bütünleşin.

''Elinize aldığınız ilk an malzeme kalitesini hissediyorsunuz. Ağır ve tok bir yapısı var.Tuş hassasiyetini yazılım üzerinden ayarlayabildiğiniz başka bir klavye şu an için yok. O yüzden bu klavye bir adım önde. Yazılım desteği gerçekten sorunsuz ve güzel çalışıyor. Oyuna göre profil algılama, her tuşa ayrı renk ayarı, bir tuşa birden fazla görev atama, her tuşun ana görevini bile değiştirebiliyorsunuz.''

