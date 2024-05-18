Apple'ın önümüzdeki yıl iPhone 17 serisi dışında bir telefon daha duyuracağı iddia edildi. Bu akıllı telefon, tamamen yeni bir tasarıma sahip olacak. İşte detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin, tamamen yeni bir iPhone üzerinde çalıştığı iddia edildi. The Information'ın konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre bu yeni iPhone, Eylül 2025'te, iPhone 17 ile piyasaya sürülecek.

İddiaya göre Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni iPhone, tamamen yeni bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca bu cihaz, ciddi anlamda ince olacak. Telefonun boyutunun ise 6.1 inç ila 6.9 inç arasında olacağı bildiriliyor. Tüm bunlara ek olarak; yeni iPhone'un kamera kurulumu, kasanın sol üst tarafı yerine üst orta kısımda yer alacak.

"iPhone 17 Slim" olarak isimlendirilebilir

Aslına bakacak olursak ince iPhone iddiaları, bundan birkaç hafta önce de gündeme gelmişti. Sektörün deneyimli isimlerinden Jeff Pu'ya göre şirket, gerçekten de ince bir iPhone üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Bazı kaynaklar, bu akıllı telefonun "iPhone 17 Slim" olarak isimlendirileceğini ileri sürmüşlerdi.

The Information'ın haberine göre Apple, süper ince iPhone modelini "D23" olarak kodlamış durumda. Ayrıca bu akıllı telefonun 1.200 doların üzerinde bir fiyat etiketine sahip olacağı konuşuluyor. Evet, en pahalı iPhone olan iPhone 15 Pro Max'ten bile pahalı olacak.