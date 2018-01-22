Ülkemizde, internet dizileri konusunda gün geçtikçe çok daha kaliteli işler görmeye devam ediyoruz. Oyuncu kadrosuyla, kamera kadrajıyla ve her şeyden önemlisi, değinmenin cesaret istediği konusuyla dikkat çeken Türk dizisi StalkID ile tanışın.

Son yıllarda internet dizileri konusunda uç noktalarda yapımlar görüyor, izliyoruz. Ne yazık ki bunların büyük çoğunluğu yabancı diziler. Blu TV’den Masum ve Puhu Tv’den de Fi gibi yükse bütçeli yapımlar, zaten ilk bölümlerinden itibaren hatırı sayılır izleyici kitlesine ulaşmayı başarıyorlar.

Ancak her şey para değildir, bazen harcanan emektir ve cesarettir önemli olan. Sizi, bugüne kadar gördüğümüz düşük bütçelerle yapılmış en güzel işlerden birisi ile tanıştırmak istiyorum.

Bildiğiniz üzere sosyal medya, dijitalleşme ve internet, hayatımızı kolaylaştırdığı gibi pek çok konuda fark etmeden fedakarlıklar yapmamıza neden oluyor. Bu fedakarlıklar, çoğu zaman bireysel psikoloji ve toplumsal kutuplaşmalara kadar geniş bir yelpaze içine alınabiliyor.

StalkID dizisi, merkezinde sosyal medyayı ve onun etki alanını konu alan bir psikolojik gerilim ve polisiye eseri olarak karşımızda:

Bir dönem dünya çapında çocukların ve gençlerin intihar etmelerine neden olan Mavi Baline oyununu hatırlarsınız. Ülkemizde bile bu oyun yüzünden ölümler ve şüpheli vakalar yaşanmıştı. StalkID yönetmeni Gökhan Altuntaş, senaryonun kesinlikle mavi balinadan uyarlanmadığını belirtiyor. Kendisi daha önce de internet dizileri çekmiş ve çeşitli ödüller almış başarılı bir yönetmen.

Esinlenilen şey ne olursa olsun, böyle bir konuyu merkeze almak cedsaret işidir. Senaristler, Mavi Balina örneğinden esinlenmemiş olabilirler, fakat esinlenilse bile bu detay moral bozan bir detay değil. Dahası senaryoya gerçekçilik katacak bir unsur görevi görecektir. Bu açıdan Black Mirror tarzında bir yaklaşımdan söz edebiliyoruz.

Stalk ID ismindeki bir uygulama, para karşılığında insanlara oldukça tehlikeli görevler veriyor. İnsanlar, gün geçtikçe bu uygulamanın ağına düşmeye başlıyorlar. Sonu ise oyuncular için ölümle bitiyor. Sevgilileri öldürüldükten sonra oyuna dahil olan Alter ve Simay’ın hikayesini izleyeceğimiz yapım, aynı zamanda çeşitli sosyal sorumluluk kampanyalarına da destek veriyor.

14 farklı konuşma dili ve işaret dilinde izlenecek StalkID’nin baş karakterleri de toplumsal açıdan örnek teşkil etmeleri için ilmek ilmek işlenmiş. Örneğin Simay karakteri bir köşe yazarı ve aynı zamanda kadın hakları savunucusuyken, Alter ise fotoğrafçılık mesleğinin yanı sıra organ bağışı için ter döken kimliğe sahip.

Hikayenin polisiye kısmında ise, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Komiser Yardımcısı Giray ekrana katılıyor.

Dizinin yapımcıları, tüm sürecin bütçesini hiçbir yatırım almadan kendi ceplerinden karşıladıklarını belirtiyorlar. Aynı zamanda söz konusu psikolojik ve sosyolojik ögelerin doğru temsiliyeti için alanında uzman akademisyenlerle çalıştıklarını belirtiyorlar.

StalkID 22 Ocak Pazartesi (Bugün) saat 20.00'da YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak. İlk 4 bölümün ardından yapım Puhu TV platformuna taşınacak.