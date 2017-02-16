BlackBerry, Nokia’yı baz istasyonlarında, Liquid Radio yazılımında ve radyo ağ kontrol cihazlarında kendilerine ait patentleri lisanssız kullandığı gerekçesiyle dava etti.

Üst üste ortaya çıkardığı ve de yakın zamanda tanıtacağı akıllı telefon modelleriyle bu yılın en dikkat çeken şirketlerinden olan Nokia’da keyifler yerindeydi. Ta ki BlackBerry’nin şirket hakkındaki patent ihlali davasına kadar.

Söylenenlere göre BlackBerry, Nokia’yı kendilerine ait bazı yazılımları lisanssız kullandığı gerekçesiyle dava etti. Şirket, Flexi Multiradio baz istasyonlarında, Liquid Radio yazılımında ve radyo ağ kontrol cihazlarında kendilerinin olan patentleri Nokia’nın izinsiz kullandığını iddia ediyor.

Eğer BlackBerry davasında agresif olursa, olayın uzunca bir süre mahkeme salonlarında gidip gelebilir. Fakat mahkemeye taşınmadan önce her iki şirket aralarında anlaşıp bir orta yolu da bulabilir, şu an için bununla ilgili resmi bir gelişme bulunmuyor.

BlackBerry, Liquid Radio yazılımına ait patentleri 2011 yılında 4.5 milyar dolar gibi yüksek bir meblağ ödeyerek satın almıştı.