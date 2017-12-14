Blue Origin, Shepard Rokeini Başarıyla Test Etti

Amazon’un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, yeni Shapard roketini test etti. Roket, içerisindeki kuklayla başarılı bir kalkışın ardından aynı oranda başarılı bir iniş yaptı.

Uzay sektörü, ticari firmaların olaya müdahalesi ile birlikte iyiden iyiye kızışmaya başladı. Son dönemde Elon Musk’ın şirketi SpaceX bir adım öndeymiş gibi gözükse de, dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin’in de son derece ciddi hedefleri var. Tıpkı SpaceX gibi yeniden kullanılabilir roketler üzerinde çalışan firma, daha çok turistik seyahatlere yönelmiş durumda. Müşterilerini yörüngeye, hatta Ay'a götürmek için çalışmalar yürüten şirket, salı günü Shepard isimli roketi Batı Teksas’ta fırlattı.

İnsanlı uçuşlar için yapılan testlerde Mannequin Skywalker isimli bir kukla, Crew Capsule 2.0’ın içine yerleştirilerek uzaya gönderildi. Shepard’ı kullandıktan sonra başarılı bir şekilde yeniden yere indirmeyi başaran Blue Origin, içerisinde kuklanın bulunduğu Crew Capsule’u da yere sapasağlam indirmeyi başardı.

Uzay kapsülünün bu başarılı testleri çok yakında gerçek insanlı uçuşların başlayacağını gösteriyor. Yapılan açıklamara göre şirket, 2018’in sonuna kadar profesyonel astronotların katıldığı test uçuşlarına başlayacak.

George Washington Üniversitesi’nde uzay politika uzmanı ve uzay uçuşu tarihçisi olarak görev yapan John Logsdon, “Blue Origin, Shepard’ın ücretli yolculara hazır olması için çok dikkatli ve adım adım bir takım deneme programı yaptı” dedi.

Blue Origin başlangıçta, Dünya yüzeyinden yaklaşık 60 mil yukarısı olan Karman hattından geçmeyi hedefliyor. Bu bölgede turistler, yeniden yerçekiminin etkisi altına girmeden önce yaklaşık 3-4 dakika sıfır yerçekimi uçuşu yapabilecekler. Bu uçuşla birlikte tüm Dünya ayaklarına serilmiş olacak.

Gelecekte bu uçuşların çok daha uzağa, hatta Ay’a yapılması bekleniyor.

Blue Origin, bu uçuşlar için daha büyük roketler geliştirmeye çalışıyor. Şu anda yalnızca yörüngeye çıktığı için küçük roketler tasarlayan firma, SpaceX’ten çok daha büyük roketleri New Glenn’i tasarlama aşamasında.

SpaceX, Blue Origin ve yakın zamanda Boeing’in uzayda en iyi olmak için mücadele edeceği düşünülüyor. Bakalım uzayı gerçek anlamda kim fethedebilecek.