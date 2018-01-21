Breaking Bad ve The Walking Dead Aynı Evrende Mi Geçiyor?

Dizi tarihinin en çılgın teorilerinden biri olan ve Breaking Bad'in, The Walking Dead'in öncesini anlattığına dair dedikodular, AMC tarafından kısmen de olsa onaylandı.

Öncelikle haberi yazarken, iki diziyi de izlememiş olan arkadaşlar için spoiler vermekten kaçınacağımı belirteyim. Bu sayede sürprizi kaçacak herhangi bir bilgi edinmemiş olacaksınız. Aslında AMC'ye ait bu iki dizinin aynı evrende geçtiği teorisi hiç de yeni sayılmaz. Yıllardır üzerinde sıklıkla tartışılan ve özellikle The Walking Dead'deki ince referanslar üzerinden giden teoriyi kısaca açıklayalım.

Bu teori temelde, Breaking Bad'deki 'mavi meth' olayının, dizinin sonlanmasından sonraki bir süre zarfında çığrından çıkması ve bu uyuşturucuyu kullanan insanların zombiye dönüşmesi esasına dayanıyor. Özellikle dizideki bir karakterin zulasından bu uyuşturucunun çıkması bu teorileri iyice güçlendirmiş vaziyette.

Son olarak The Walking Dead'in hemen hemen her şeyinden sorumlu olan isim Dave Erickson, 'Breaking Bad'in soğuk açılış müziğini duyduğu anda kalbinden vurulduğunu' belirtmiş. Erickson, Walking Dead'e entegre ettikleri küçük detayları ve hikaye parçalarını da diziye duyduğu saygı ve hayranlığın göstergesi' olduğunu söylemiş. Böylece yıllardır süre gelen teorilerin artık gerçek olduğunu da kabul etmiş oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de bu teori artık gerçek oldu diyebilir miyiz?