Güneş Tutulmasını Canlı İzleyebileceğiniz Kanallar!

Bu gece Amerika'da başlayacak güneş tutulması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu heyecana ortak olmanız için Güneş Tutulması'nı canlı veren kanalları sizler için listeledik.

Tam Güneş Tutulması, 21 Ağustos yani bu akşam Amerika’dan gözlemlenecek. Ne yazık ki ülkemizde o saatte akşam olacağı ve gezegenin karanlık tarafına doğru geçiyor olacağımız için gözlemlenemeyecek tutulma, Amerika’dan yapılacak canlı yayınlarla ülkemiz dahil tüm dünyadan takip edilecek. Bu özel gök olayını tüm dünyayla birlikte belirli yayın organlarından canlı olarak izleyebileceğiz. Aşağıda Güneş Tutulması'nı canlı yayınlayacak yayın organlarını listeledik.

Twitter ve The Weather Channel’ın oluşturduğu ortaklık sonucunda Güneş Tutulması, Twitter üzerinden canlı canlı takip edilebilecek. Yayının başlamasınapek bir şey kalmadı, o yüzden sıranızı hemen almanızı öneriyorum.

Normal olarak NASA’dan da canlı yayınlar gelecek. Youtube, Periscope, Twitch, Facebook Live ve NASA Edge’de canlı olarak tutulmayı takip edebileceksiniz.

National Geographic’in Facebook, Twitter ve Youtube kanallarında saat 19:30’dan itibaren canlı yayınlar başlayacak. Bu yayınlarda Amerika’da yaşanan Güneş Tutulması canlı olarak aktarılacak.

CNN’in yapacağı Güneş Tutulması programı saat 19:00’da başlayacak ve yayın, 360 derece olacak şekilde yapılacak. CNN ayrıca Yüzyılın Tutulması isimli bir şov da yayınlıyor.

Bu yayın organlarından herhangi birine girerek Güneş Tutulması'nı 19:00’dan sonra takip edebilirsiniz.