Yalova’nın Safran köyünde yaşayan 18 yaşındaki Oğuzhan Kaloğlu, kız arkadaşından ayrıldıktan sonra bunalıma girerek Facebook’un canlı yayın özelliğini kullandığı esnada intihar etti.

Son zamanlarda Facebook’un canlı yayın uygulaması, maalesef pek hayırlı şekilde haberlerimize konu olmuyor. Daha çok ‘intihar’ başlıklı haberlerle anmaya başladığımız uygulama, yine benzer şekilde gündeme geldi. Yalova’nın Safran köyünde oturan 18 yaşındaki Oğuzhan Kaloğlu, bir yıldır birlikte olduğu kız arkadaşından ayrıldıktan sonra bunalıma girerek Facebook’un canlı yayın uygulamasını kullandığı sırada babasına ait olan pompalı tüfekle intihar etti.

Tüfeği göğsüne doğru dayayarak intihar girişiminde bulunan Kaloğlu, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılsa da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İntihar etmeden önceki son sözleri ‘Bizim aşkımız bitmiş bende sözümü tutuyorum ve bitiyorum. Ben sen değilim hoşçakal, elveda Neslihan Kaloğlu. Allah’a emanet olun hepiniz’ olan Kaloğlu’nun videosunu, içerdiği şiddet dolu görüntülerden dolayı paylaşmayı pek uygun bulmadık.