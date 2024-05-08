Meta, reklamverenler için geliştirdiği yeni yapay zekâ özelliklerini kullanıma sunmaya başladı. Artık şirketler, yapay zekâ yoluyla ürünleri için görsel oluşturabilecek.

Üretken yapay zekâ yarışında en önde gelen şirketlerden biri olan Meta, dün bu konudaki hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, yapay zekâ araçlarını reklam tarafında da kullanılmaya başlayacağını duyurdu.

Aslında bu özellikler, ekim ayında duyurulmuştu. Şimdi ise geniş çapta reklamverenlere sunulmaya başladı. Normalde şirketler, ürün görselleri için farklı arka planlar oluşturmak için yapay zekâdan yararlanıyorlardı. Artık tamamen yeni görsel üretebilecekler.

Metin komutlarıyla da reklam görselleri oluşturulabilecek

Biraz daha açacak olursak bir reklamcı, ürünü için bir referans görsel sağlayabilecek. Bunun ardından da yapay zekâdan farklı varyasyonlar talep edebilecek. Yukarıdan bir örneği görebiliyoruz. Kahve temalı doğada yer alan bir fincanın reklam görseli eklenmiş. Yapay zekâ ise bunu değiştirerek farklı versiyonlarını sunuyor.

Meta, ilerleyen zamanlarda metin komutlarının da kullanılmaya başlayacağını belirtiyor. Yani bir reklam şirketi, reklam görseli oluştururken eklemek istediği detayları metin yoluyla ekleyebilecek. Hatta reklam başlığının alternatif versiyonlarını oluşturmak veya görsellerdeki yazı tipini değiştirmek için de yapay zekâ özelliklerinden yararlanabilecekler.

Ayrıca şirket, görsel genişletmenin de Instagram ve Facebook için sunulacağını söylüyor. Reels ile akış özelinde sunulacak bu özellik, reklamverenlerin yapay zekâ yoluyla görsellerinin en boy oranlarını ayarlamasına olanak tanıyacak. Şirketler, bu özelliklerin gelirlerine katkı sağlayacağını düşünüyor. Örneğin sonbahardan beri testler gerçekleştiren telefon kılıfı şirketi Casetify, yapay zekâ özellikleri sayesinde reklamlardan elde edilen gelirlerde %13’lük bir artış yaşadığını söylüyor.

Özellik, sahte reklam endişelerini de beraberinde getiriyor

Reklamverenlere sunulan yapay zekâ özellikleri, kötüye kullanıma neden olmaları nedeniyle endişe verici. Bazı şirketler, bir ürünün gerçekte var olmayan versiyonlarının görsellerini bu araçları kullanarak oluşturabilir. Bu da insanların satın almaları için kandırılmasına neden olabilir.

Meta, bu ihtimalin farkında olduğunu belirtti. Uygunsuz reklamlar ve düşük kaliteli görseller oluşturmayı önlemek için güçlü korumalara sahip olduğunu belirtmiş. Şirkete göre hem görsel oluşturma öncesinde hem de sonrasında içerikler kontrol edilecek. Bunun ne kadar iyi çalışacağını zamanla göreceğiz.