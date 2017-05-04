Satürn'ün Halkaları Arasındaki Boşluktan Sesler Yayınlandı!

Cassini, Satürn'ün incelenmedik yerini bırakmamaya kararlı. Bu muhteşem uzay aracı, şimdi de Satürn ile halkaları arasındaki boşluğun sesini paylaştı.

Uzaya çıkan en cesur uzay aracı Cassini, bu aralar Satürn’le onun halkaları arasındaki boşlukta takılıyor. Şu an oranın manzarasının muhteşem olduğunu düşünmekle beraber, orada olmak isteyecek sayısız kaşif biliyorum. NASA, bugün Cassini uzay aracının halkaları arasındaki boşlukta bulunan sesi yayınladı. Büyük finale hazırlanan Cassini, Eylül ayına kadar 20 dalış daha yapacak ancak bu süreçte inanılmaz verilerle bizleri burada şaşırtmaya devam edecek gibi duruyor. Bildiğiniz gibi dün paylaştığımız bir haberde, Cassini’nin gaz devi Satürn’ün halkaları arasındaki boşlukta neredeyse hiçbir şey bulunmadığını açıklamıştık. Bugün de bu boşluğun çıkardığı sesle ufak bir şaşkınlık yaşadık.

Cassini’nin ses dosyaları, aracın bugün yapacağı ikinci dalışın hemen öncesinde paylaşıldı. 26 Nisan’da yapılan ilk dalışı başarıyla atlatan Cassini, uzayın benzersiz bir bölümünün nasıl ses çıkardığını bizlere gösterdi.

Sesler Jüpiter'den gelen sesler kadar olmasa da, korku filminden çıkmış gibi duruyor. Radyo ve Plazma Dalga Bilimi(RPWS) tarafından ölçülen bu sesler, kendi kulaklarımızla duyduğumuz normal sesler değil. Radyo ve plazma dalgalarının birleşiminden ortaya çıkan sinyalin ses haline dönüşmüş hali.

Vereceğimiz iki farklı ses dosyasının ilkinde Cassini, Satürn’ün haklarından geçiyor. Burada sesin, biraz daha parazitli olduğunu görüyoruz. Toz ve taş parçalarından oluşan halkaların böyle olması normal kabul edilebilir.

İkinci seste ise, dalışın ardındaki boşluğun sesi yer alıyor. Bu ses ise çok daha naif bir ses olarak gözüküyor. Burada sesi algılamak çok daha zor çünkü, burası tam olarak boşluğun tanımını yapmış.