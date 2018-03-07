Çentiksiz Ekranlı ve iPhone 5 Gövdeli 'iPhone X2' Tasarımı!

Apple, hepinizin artık bildiği gibi 10. yılına özel olarak iPhone X modelini piyasaya sürdü. Modelin, piyasanın en iyi akıllı telefonu olup olmadığı kişilere göre değişse de tasarımsal taklitlerinin bir hayli fazla olması en çok konuşulan olmasına yetti. Ancak her ne kadar çokça taklit edilse de hala çentik meselesi göze hoş geliyor demek yalan olur. Yeni ortaya çıkan iPhone X2 konsept tasarımı bu sorunu çözebilecek nitelikte bulunuyor.

iPhone X, kesinlikle benim açımdan favori akıllı telefon değil. Gerek ülkemiz şartlarına göre oldukça yüksek olan fiyatı gerekse çentikten dolayı diğer amiral gemilerine nazaran daha işlevsiz olduğunu düşündüğüm ekranı iPhone X'u favori olarak görmemi engelliyor. Ancak her ne kadar bu tip eksi yönleri olduğunu düşünsem de çerçevesinin etkileyici hatları ve premium malzameleri hayran olunacak nitelikte bulunuyor. Yine de bir efsane haline gelen iPhone 5 modelinin önüne birçok kullanıcıda olduğu gibi geçemiyor.

iPhone 5 tasarımı da elbette önceki modellerden devrimsel bir kopuş sağlamamıştı. Ancak kullanılan materyaller düşünüldüğünde 2012 yılına göre Apple'a sınıf atlatır nitelikteydi. Ancak yeni bir “iPhone X2” konsepti, 2018 yılı düşünüldüğünde modern bir versiyon için daha köklü ve etkileyici bir değişikliği dile getiriyor. ConceptsiPhone adlı YouTube kanalı tarafından yayınlanan tasarım, ilk bakışta çentiksiz bir telefon vaat ettiği için zaten ayrı bir noktada durmayı hakediyor. Bu tasarım genel olarak

Kanalın en yeni videosu, Koreli grafik tasarımcı Gunho Lee'nin “iPhone X2” tasarımını sergiliyor ve kesinlikle etkileyici görünüyor. Bunun yanı sıra 'iPhone Ten Two' ismi de oldukça hoş duruyor. Videoda gösterilen konsept telefon temel olarak iPhone 5'i yansıtıyor. Ancak daha geniş bir kasa, daha ince gövde ve daha büyük bir ekranla modernize edilmiş görünüyor. Bir diğer önemli detay ise, konsept tasarıma göre parmak izi tarayıcısına geri dönülüyor. Yalnız tarayıcı fiziksel olarak görünmekten ziyade yeni yeni moda olmaya başlayan ekran içine gömülüyor. Ek olarak kamera iPhone X'a göre yan çevriliyor. Ne düşünüyorsunuz böyle bir iPhone alınmak için yeterli tasarım güzelliğine sahip mi?