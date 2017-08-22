Chromebook Pixel Geri Dönüyor!

Google'ın geçen yıllarda çıkardığı Chromebook Pixel 2 yeni bir güncelleme alarak bu sonbaharda tanıtılabilir.

Google'ın pek tanınmayan ürünlerinin arasına giren Chromebook Pixel 2, özellikle ülkemizde hiç bir etkiye sahip değildi. Bu yıl bu modele yenisini ekleyecek olan Google, umarız bu durumu ortadan kaldırarak çoğunluğun premium bilgisayarını ortaya çıkaracak.

Bu yıl Chromebook Pixel ile ilgili çalışmalarını durdurduğunu açıklayan Google, bu açıklamanın arkasında durmadı. Chromebook Pixel 3 adıyla ortaya çıkan bilgisayar, ChromeOS ve bir Android sürümü olan Andromeda çalıştıracak. 2'si 1 arada türünde olacak laptop Apple'ın MacBook'unu direkt olarak rakip belirleyecek ve 12,3 inçlik dokunmatik ekranla gelecek. Cihaz Wacom kaleme tam destek sunarak tasarımcılar için de iyi bir seçenek haline gelmeyi hedefliyor. Söylentilere göre 799 dolarlık bir etikete sahip olacak bilgisayar, MacBook'u düşündüğümüzde bu etiketten daha fazla olacak gibi görünüyor ancak kim bilir? Umarız bahsedilen şekilde uygun bir fiyatla satışa çıkarılan bilgisayar hayatlarımıza girer.

Google ayrıca Sonbahar'da ortaya çıkaracağı bilgisayarın yanında bir de küçültülmüş Google Home ürünü üzerinde çalışıyor. Bu ürün Amazon Echo Dot'a rakip olmak için olabildiğince fonksiyonları azaltılmış, küçültülmüş ve fiyatı aşağı çekilmiş olacak. Eğer söylentilerin hepsi doğru çıkarsa, Google bu sonbaharda donanımlarla dolu bir etkinlikle karşımıza çıkacak.