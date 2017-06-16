iPhone 8'de Google Asistan 'Varsayılan' Olacak İddiası!

Olması durumunda büyük bir şok etkisi yaratabilecek, bomba bir iddia gündeme geldi.

iPhone 8'in tanıtılmasına birkaç ay kaldı ve haliyle cihaza yönelik söylentiler, sızıntılar her geçen gün katlanarak artıyor. Son olarak Apple'ın sadece bir cihaz değil, iPhone 7s ve 7s Plus olmak üzere iki farklı modelle de geleceği gündeme gelmiş, daha sonrasında ise gelen sızıntılar, bu söylemleri bir nevi doğrulamıştı. Tabi yeni iPhone'lara yönelik iddialar sadece bunlar değil.

Fakat ortaya atılan son iddia, adeta mobil cihaz sektörünü sarsabilecek nitelikte. Bildiğiniz üzere Google'ın Siri'ye rakip olarak geliştirdiği yapay zekalı sanal asistanı Google Asistan, Mayıs ayında App Store üzerinden iOS kullanıcılarına sunulmuştu. Apple'ın neden Siri'ye doğrudan rakip olan bir uygulamayı kendi platformunda kullanıma sunduğu tartışılırken, Apple ile Google ise çok daha büyük birşey ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor olabilir.

Şu an için iOS cihazınızda Google Asistan'ı kullanmak için uygulamayı App Store'dan indirmeniz ve Siri yerine Google Asistan'ı varsayılan yapmanız gerekiyor. Ancak yeni söylentilere göre Apple, Google ile yapacağı ortaklık sonucunda hem iPhone 8'lerde Google Asistan'ı yüklü olarak sunacak, hem de Google Asistan, iPhone 8'lerde 'varsayılan' yapay zekalı asistan olarak gelecek. Yani Siri, baya baya iPhone 8'de ikinci planda kalacak.

Tabi böylesi bir durum oldukça uçuk bir söylenti. Çünkü WWDC 2017 etkinliğinde iOS 11'i tanıtan Apple, Siri'ye yönelik yeniliklerden de bahsetmişti. Üstelik Apple ile Google'ın sektörde iki büyük rakip olması, böylesi bir ortaklık için ortada hiçbir geçerli sebep bulundurmuyor. Fakat söylentinin, Apple'ın iPhone 8, 7s ve 7s Plus olmak üzere üç modelle geleceği bilgisini ilk sızdıran yerden gelmesi, olayı biraz enteresan da kılmıyor değil.

Şahsi görüşüm, Apple'ın asla böyle bir hamle yapmayacağı yönünde. En fazla, iPhone 8'de Google Asistan direkt yüklü olarak gelir, fakat varsayılan sanal asistan etiketi Siri'nin elinden alınmaz.