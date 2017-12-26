Özgürlük konusunda büyük sıkıntıların bulunduğu Çin'de VPN servisi kurmaktan suçlanan bir adama 5.5 yıl hapis cezası verildi.

Dünya üzerinde en özgür hissettiğiniz yer neresi? Bana sorarsanız bu “internet” olurdu. Fiziki olarak da pek çok yerde özgür hissediyorum, ancak gerçek anlamda her şeyi yapabileceğimi hissettiğim yer internet alemi. Eğer internet konusunda belirli bir düzeyde bilginiz varsa en kıyıya köşeye sıkışmış bilgileri bile bulabilirsiniz. Ülkemizde internet konusunda bir engel var. İstediğimiz her siteye giremiyoruz. Elbette insanlara zarar verecek ve bazı hakları ihlal eden sayfaların kapatılması gerekiyor, ancak bana kalırsa ülkemizde bunun bir adım fazlası var. Tüm bunlara rağmen bizleri tamamen engelleyen bir durum söz konusu değil.

Ülke olarak ne yaparsak yapalım asla Çin kadar kapalı bir ülke olamayız. Aralarında Facebook, YouTube, Google gibi sayfaların da bulunduğu binlerce web sayfasının engelli olduğu Çin’de, normal olarak VPN hizmeti bizim ülkemizin aksine çok daha yaygın bir hizmet olarak kullanılıyor.

Birçok internet kullanıcısı, bu VPN hizmetlerini kullanmaya çalışıyor. Hükümet tarafından yasaklı olan VPN kullanımı, haliyle bazı sonuçlar doğuruyor. Son olarak bir VPN servisi sunan Çin vatandaşı Wu Xiangyang, olayın ortaya çıkmasının ardından 5 yıl 6 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Xiangyang’a, hapis cezasına ek olarak 500 bin Yuan (290.158 TL) para cezası da verildi. Bu para, Xiangyang’ın VPN hizmeti boyunca kazandığı paraya denk geliyor.

Ne Yaptı Bu Adam?

Çin hükümetine bazen akıl sır ermiyor. Evet, sanayi ve gelişme açısından dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi. Bu çok güzel bir özellik, ancak sırf VPN hizmeti sunuyor diye bir insanı 5.5 yıl mahkum etmek bizim için bile absürt karşılanabilir. VPN hizmeti, internette özgür bir dolaşım imkanı sağlanabilmesi için kullanılır. Neticede her birey özgür bir bireydir ve bu bireylerin internette istedikleri gibi gezmeye hakları vardır. VPN hizmetleri tam olarak bunu sağlıyor. Peki, insanların özgürlüğünü sağlayan bir adamın bu cezayı alması nasıl bir tutumdur?

Çin’in bu tutumu hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Bizzat kendi vatandaşına yapılan bu tutarsızca baskının ne gibi sonuçları olabilir? Yorumlarınızı bekliyorum.