Samsung Galaxy S9+ henüz piyasaya çıkmadan klonu çıktı. EverythingApple tarafından incelenen cihaz, klon telefonlardan beklenmeyecek kalitede olması sebebiyle beğeni topladı.

Samsung’un önümüzdeki ay düzenlenecek MWC 2018’de yeni telefonu Galaxy S9 ve S9+’ı tanıtması bekleniyor. Heyecanla beklediğimiz akıllı telefonlardan olan Galaxy S9+, daha çıkışını yapmadan etrafta klonları gezmeye başladı. EverythingApplePro tarafından incelenen yeni klon telefon, görünümü ile herkesi kendine hayran bırakmış durumda.

100 dolarlık etiketi ile tasarım açısından muhteşem bir telefon üretmeye başaran Çinli üreticiler, klon sektörünün geldiği noktayı bizlere gösteriyor. Metal bir gövde ve çift arka kamera ile birlikte gelen telefon, yalnızca ekran çerçevelerinin büyük olmasından dolayı fark ediliyor. Çünkü klon telefonun çerçeveleri, Samsung cihazlarına göre biraz daha kalın olmuş. Bunun dışında tıpkı Samsung cihazlarına benzer bir kutu ile birlikte gelen telefon, ilk bakışta klon olduğunu hissettirmeyecektir.

Samsung’un yakında çıkaracağı Galaxy S9 ve S9+, sırasıyla 5.9 inç ve 6.2 inç ekran boylarına sahip olacak. Snapdragon 845 yonga seti ile birlikte gelecek telefonlar, 2018’in uzun süre gündeminde olacaktır. Telefon daha duyurulmadan bu kadar kaliteli klonlarının çıktığını göz önüne alırsak, telefonları yalnızca güvendiğiniz yerlerden almanızı öneriyorum. Üstelik telefon diğer çakma telefonlar gibi yavaş da değil. Buna rağmen bildiğiniz gibi bu tarz telefonların çok yüksek SAR değerleri olabiliyor. SAR değerini, en basit ifadeyle telefonunuzun radyasyon yayma derecesi olarak tanımlayabiliriz.