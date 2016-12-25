CyanogenMod'a Veda Vakti: Proje Bitiriliyor

Mobil cihaz sektörünün neredeyse 8 senedir içinde olan CyanogenMod artık olmayacak.

Akıllı telefonlar ve tabletler için Android temelli, açık kaynaklı bir işletim sistemi olan CyanogenMod artık yolun sonuna gelmiş durumda.

Resmi CyanogenMod blogunda açıklanan bir yazıya göre şu anki CyanogenMod'un devam ettirilmesi artık mümkün değil ve Cyanogen açısından ilerlemenin tek yolu değişime gidimesi imiş. Bir bakıma artık yolun sonuna gelen şirket Cyanogen Inc. artık işletim sistemini kapatacağını duyurdu.

Fakat bu durum, CyanogenMod'un ''ideallerinin'' ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. CyanogenMod'un en son, güncel modu yayınlanmış ve geçerli Android Güvenlik Bültenleri yaması yenilenmiş durumda. Ayrıca sistemin kaynak kodları 'Lineage Android Dağıtımı'' adı ile yola devam etmeye başlamış durumda.

Lineage Android, telefon üreticilerinin sunduğu işletim sistemine daha iyi tabanlı bir alternatif sunmak adına CM'nin yaptığı her şeyi yapacak. Tabi şöyle de bir durum var; birkaç ay önce Cyanogen cephesinde oldukça önemli birkaç çalışan işten çıkarılmış, hatta bu konuda şirket CEO'su Kirt McMaster, resmi Twitter hesabından bir bağlamda küçülmeye gittiklerini doğrulamıştı.

Üstelik şirketin ortak kurucularından Steve Kondik, o dönemlerde çıkan ''Cyanogen için yolun sonu geldi mi?'' açıklamalarını kesin bir dille yalanlamıştı. Fakat demekki durum öyle değilmiş.

Tabi sektörde sekiz senedir boy gösteren CyagenMod'un artık olmayacak oluşu biraz garip karşılanacak fakat bir yandan da Lineage projesinin yapabilecekleri merakla beklenmekte.