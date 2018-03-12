İnsanlar olarak kendimizi birçok canlıdan empati yeteneğimiz ile ayırırız. Yürütülen son çalışmalar gösteriyor ki empati yeteneği, genler sebebi ile kişiler arasında farklılık gösteriyor olabilir.

Empati yeteneği, insanların en dikkat çekici özelliklerinden biri. Bu konu ile ilgili merak edilen ve henüz cevaplanamamış birçok soru bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ise empatinin hangi genler üzerinde taşındığı. On yıllardır bu sorunun cevabını bulmak için çabalayan bilim insanları, son yapılan çalışmalar ile cevaba bir adım daha yaklaştılar.

Gelişen biyoteknoloji sayesinde artık birçok hastalığın DNA ile ilgisi araştırılıyor. Otizm, kanser, şizofreni gibi birçok kritik hastalık, DNA üzerindeki etkileri saptanarak tedavi edilmeye çalışılıyor. Empatiyi de aynı yöntem ile anlamaya çalışan bilim insanları, yıllardır arasalar da henüz 'empati geni' gibi bir bulguya rastlamamışlardı. Ancak son günlerde gündeme gelen bir araştırma sayesinde DNA ve empati arasındaki ilişkiye dair bazı bilgiler elde edildi. 50.000'e yakın gönüllü üzerinde EQ testleri de uygulanılarak yapılan araştırmada, gönüllülerden alınan tükürük örneklerinden sağladıkları DNA ile EQ testleri arasında bir tür kıyaslama yapan bilim insanları, henüz hangi genlerin etkili olduğunu net bir şekilde açığa çıkaramamış olsalar da empatinin genler ve DNA ile büyük bir ilişkisi olduğundan artık emin olduklarını söylediler.

Empatinin kişiden kişiye farklılaşmasının sebebinin yalnızca 'kişinin kendini empati konusunda geliştirememesi' gibi bir durumdan değil, genler ile ilgili farklılıklardan kaynaklandığını ortaya koymayı hedefleyen bu araştırma, henüz net bir sonuca ulaşmadı ancak bilim insanları bu konuya bir açıklık getirmede kararlı görünüyorlar. Yapılan araştırmada ortaya çıkan sonuçlardan biri ise, kadınların empati yeteneğinin erkeklerden daha gelişmiş olduğu yönünde. Ancak bu durumun DNA ile ilgisi olmadığını söyleyen araştırmcılar, sosyal hayatta kadınların empati kurma yeteneklerinin daha fazla geliştiğini ve farkın sebebinin bu olduğunu belirttiler.

Peki genler empati yeteneğimizi nasıl etkileyebilir? Genlerimiz vücuda farklı proteinleri üretmesi için komut verir. Bu proteinler çeşitli hormonlar için reseptördür ve kimi insanlar daha hassas reseptörlere sahip olabilir. Bu da onları genleri sayesinde empati yeteneği daha gelişkin insanlar yapabilir. Ancak bilim insanları, beynin ve insan biyolojisinin son derece karmaşık bir yapısı olduğunu,dolayısı ile net bilgilere ulaşmak için daha fazla zamana ve daha geniş kitleler üzerinde yapılacak araştırmalara ihtiyaçları olduğunu söylediler.