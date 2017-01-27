Dünya Devi Otomobil Üreticileri İstanbul Autoshow'a Gelmiyor

Audi, Volvo, Porshe ve Bugatti gibi otomobil devleri sektördeki düşüşü gerekçe göstererek Istanbul Autoshow 2017'ye katılmayacağını duyurdu.

Bu yıl 8. kez düzenlenecek olan Istanbul Autoshow hem ülkemizin dünyaya tanıtılması hem de Türkiye'deki otomotiv sektörünün gelişmesi açısından büyük önem taşıyor ancak büyük gayretlerle hazırlanan Istanbul Autoshow bu yıl pek de beklendiği gibi geçmeyecek öyle ki fuarın iptal edilebileceği dahi konuşuluyor.

Daha önce Bugatti, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini, Citroen, DS, Subaru, Infiniti, Kia, Suzuki, Mazda ve Volvo gibi üreticiler Istanbul Autoshow 2017'ye katılamayacağını belirtmişlerdi. Şimdi de Land Rover, MINI, Jaguar ve Ford tarafından da gelen açıklamalarla birlikte Istanbul Autoshow'a katılmayacak dünya devi otomobil üreticilerinin sayısı 20'ye çıktı. Bu şirketler sektördeki daralmadan ve bütçe sıkıntılarından dolayı fuara katılmayacaklarını belirtiyor.

Tüm bu haberlere rağmen TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü her yıl olduğu gibi bu yıl da Istanbul Autoshow etkinliğinin planlandığı gibi düzenleneceğini söyledi. Şubat ayında etkinliğin tanıtımı için çalışmalar başlayacak ve fuar 21 Nisan tarihinde gerçekleşecek.