Apple’dan Google’a, Microsoft’tan Tesla’ya kadar trilyonlarca dolar değerindeki 7 teknoloji şirketinin CEO’ları geçtiğimi yıl ne kadar ödeme aldı?

“Teknoloji devi” olarak nitelendirdiğimiz şirketler, günümüzde teknolojiye yön veriyorlar. Tabii ki bu durum piyasa değerlerine de yansıyor. “Muhteşem Yedili” olarak adlandırılan Alphabet (Google), Amazon, Apple, Microsoft, NVIDIA ve Tesla’nın toplam değeri 14 trilyon doları aşıyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi trilyonlar değerindeki bu şirketlerin CEO’ları da ciddi paralar kazanıyor. Business Insider’ın SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) belgeleri yoluyla derlediği bir liste de teknoloji devlerinin patronlarınınb 2023’te ne kadar kazandığını gözler önüne seriyor. Veriler, bu yediliden en çok kazanan CEO’nun şaşırtmayan bir şekilde Apple patronu Tim Cook olduğunu gösterdi.

Geçen yıl en çok kazanan teknoloji yöneticileri

Tim Cook (Apple) – 63,2 milyon dolar

Tim Cook, 2023 yılında 63,2 milyon dolar kazandı. Cook’un bu kazancını; 2018’den beri aynı olan 3 milyon dolarlık ana maaşı, 46,9 milyon dolar hisse senedi ödülleri, 10,7 milyar dolar teşvik, özel jet, güvenlik gibi harcamaları içeren 2,5 milyon dolarlık ek masraflar oluşturuyor. Cook’un bir önceki yıl 99 milyon dolar kazandığını belirtelim. Yani ciddi bir düşüş var. Cook, kendi isteğiyle 2023’teki ödemelerini azalttırmıştı.

Satya Nadella (Microsoft) – 54,9 milyon dolar

Yapay zekâ yarışının önde isimlerinden Microsoft’un patronu Satya Nadella, 2023’te 48,5 milyon dolar kazançla ikinci sırada. Bunun 2,5 milyon dolarını maaş, 39,23 milyon dolarını hisseler, 6,4 milyon dolarını teşvikler ve 360 bin dolarını diğer masraflar kapsıyor. Nadella’nın ödemelerinin bir önceki yıla kıyasla (54,9 milyon dolar) düştüğünü ekleyelim.

Jensen Huang (NVIDIA) – 34 milyon dolar

Son zamanların en çok konuşulan şirketlerinden olan NVIDIA’nın patronu Jensen Huang, 2023’te 34,2 milyon dolarlık bir ödeme paketi almış. Bunun 26,7 milyonu hisse ödülleri, 4 milyonu nakit bonus, 2,5 ise diğer masraflar. Geçen yıla kıyasla aldığı ödemede %60’lık bir artış olduğunu da eklemek gerekiyor.

Mark Zuckerberg (Meta) – 24,4 milyon dolar

Mark Zuckerberg’ün 2013’ten bu yana Meta’da 1 dolarlık bir sembolik maaşı bulunuyor. Tabii ki kendisine ödenen para bu değil. Geçen yıl güvenlik ve taşıma masraflarının da yer aldığı geçen yılki kazancı 24,4 milyon dolar olmuş.

Sundar Pichai (Alphabet/Google) – 8,8 milyon dolar

Yapay zekâ konusunda öne çıkan bir diğer şirket olan Google’ın patronu Sundar Pichai, geçen yıl 8,8 milyon dolarlık bir ödeme paketi aldı. Maaşı 2 milyon dolar iken güvenlik ödemeleri ise 6,77 milyon dolardı. Tabii ki hisse ödülleri bunlara dahil değil. 2023’te bu konuda ne kadar aldığını bilmiyoruz ancak 2022’deki kazancı 3 yıllık hisse ödülleriyle birlikte 226 milyon dolara kadar çıkmıştı.

Andy Jassy (Amazon) – 1,3 milyon dolar

Amazon CEO’su Andy Jassy’nin 2023’te aldığı ödeme şirketin açıklamalarına göre 1,3 milyon dolardı. Bunun 365 bin doları maaşken 992 bin dolar civarı ise güvenlik ödemeleriydi. Bu kulağa diğer CEO’lara kıyasla az gelebilir. Ancak Jassy’nin kazanılmış hisselerini kattığımızda 2023’te kazandığı para 29,2 milyon dolara kadar çıkıyor.

Elon Musk’ın durumu ise biraz karışık

Elon Musk, 2018 yılında Tesla ile bir anlaşma yaparak maaş almayı bırakmıştı. Bu anlaşmada Tesla istenilen piyasa değeri hedeflerine ulaşırsa ücret alacaktı. Öyle ki tüm belirlenen hedeflere son yıllarda ulaşıldı. Musk’ın normalde 56 milyar dolarlık tarihe geçecek rekor bir maaş alması gerekiyordu.

Ancak geçtiğimiz ocak ayında bir mahkeme, 56 milyar dolarlık ödemeyi iptal etme kararı aldı. Nedeni olarak ise Musk’ın Tesla yönetim kurulu üyeleri ile yakın bağları olması ve bu nedenle anlaşma üzerinde haksız bir etkiye sahip olması gösterildi. Musk’ın maaşıyla ilgili belirsizlik sürüyor. Tabii ki bu sadece Musk’ın alacağı apayrı bir ödeme. Kendisinin şirketin %20’sinden fazla hissesine sahip olduğunu unutmamak gerekiyor.