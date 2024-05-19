İş yerlerinde sıkça kullanılan Slack, yapay zekâ araçlarını eğitmek için kullanıcı verilerini kullanmakla gündeme geldi. Gelen tepkilerin ve büyüyen endişelerin ardından şirket tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Üretken yapay zekâ çılgınlığına farklı türlerden platformlar da dahil olmuştu. Özellikle iş yerlerinde sıkça kullanılan ekip uygulaması Slack de bunlardan biriydi. Platforma yakın zamanda birçok yapay zekâ özelliğinin eklendiğini görmüştük.

Ancak son günlerde Slack’in yapay zekâ özellikleriyle ilgili endişe verici haberler ortaya çıktı. İlk olarak Corey Quinn isimli kullanıcı tarafından fark edilen bu durumda, Slack’in yapay zekâ modelleri için kullanıcı mesajlarını, dosyalarını ve diğer içerikleri kullandığı ortaya çıktı.

Slack, üretken yapay zekâ araçlarında değil, emoji önerisi gibi özelliklerde verileri kullandığını söylüyor

Quinn, bu durumu Slack’in gizlilik politikalarında fark etti. Burada, yapay zekâ ve makine öğrenimi modellerini eğitmek için platformun sistemlerinin müşteri verilerini (mesaj, içerik ve dosya) analiz ettiği ve bunun müşteri sözleşmesinde de yer aldığı aktarıldı.

Hâliyle bu durumun ortaya çıkması büyük tepki çekti ve yapay zekâ araçlarının eğitiminin karanlık bir yönünü bir kez daha gözler önüne serdi. Uygulamayla ilgili gelen tepkilere ve büyüyen endişelere şirketten de yanıt geldi.

Slack, bir blog gönderisiyle müşteri verilerini nasıl kullandığını açıklamaya çalıştı. Bu açıklamaya göre veriler, Slack’in dil modeli gibi üretken yapay zekâ araçlarında kullanılmıyor. Bunun yerine kanal ve emoji önerisi ve arama sonuçları gibi makine öğrenimi özelliklerinde kullanılıyor. DM’lerdeki, özel kanallardaki mesajlara erişim olmadığını da belirtmişler.

Ayrıca şirket, Quinn’e verdiği bir cevapta ise kullanıcıların bu verilerin kullanımını devre dışı bırakabileceğini de ekledi. Slack böyle bir açıklama yapsa da gizlilik politikalarındaki kısım bununla biraz çelişiyor. Şirketten başka bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili başka gelişme yaşanıp yaşanmayacağını bekleyip göreceğiz.