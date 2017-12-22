Akıllı Telefonları Güvenlik Sistemine Çeviren Bir Uygulama!

Edward Snowden ekibiyle birlikte, eski Android telefonları kullanarak evinize bedava güvenlik sistemi kurabileceğiniz Haven isimli bir uygulamayı çıkardı.

Edward Snowden'ı muhtemelen duymayan yoktur. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik Teşkilatı(NSA)'nın yaptığı gözetlemeleri ortaya çıkaran ve hükümetlerin bizi gereğinden fazla gözetlediğinin en büyük kanıtını ortaya koyan insanlardan biri kendisi. Hatta bundan dolayı da son dönemlerde oldukça kendini gizlemeye çalıştığı bir hayatı yaşıyor. Ancak konumuz bu değil. Edward Snowden açık kaynak kodlu çok ilginç bir uygulamaya imzasını attı.

Haven adı verilen bu ücretsiz ve açık kaynak kodlu olarak dağıtılan uygulama, Android'li atıl durumdaki telefonlarınızı neredeyse tam teşekküllü bir güvenlik sistemine çeviriyor. Telefonun içerisindeki kızılötesi sensör, hareket sensörü, hoparlör ve kamera gibi donanımları kullanarak, bağladığınız telefon üzerinden bu görüntüleri ve ses kayıtlarını takip etmenizi sağlayan uygulama şimdilik belirli hatalara sahip olsa da, bu sorunların açık kaynak kodlu olduğu için Snowden toplulukla çözüleceğini düşünüyor.

Ayrıca uygulamayı açık tutmak, bataryayı epeyce yiyiyor. Yani izleme telefonu olarak kullanacağınız telefonun eski ve kullanmadığınız bir Android akıllı telefon olması çok önemli. Uygulamayı ekibiyle birlikte gazeteciler, koruyacak şeyleri olanlar ve izlendiğinden korkanlar için yaptığını belirten Snowden, bu uygulama sayesinde kullanıcıların kanıt toplamasını kolaylaştıracaklarını iddia ediyor.

Ayrıca uygulama iki telefon arasındaki veri transferini Tor veya Signal üzerinden opsiyonel olarak sağlıyor. Yani bu sayede bu yazılımı kullanırken verilerinizi izleyenler de sizin ne yaptığınızı farkedemiyor. Snowden ayrıca uygulamanın tanıtım videosunda verdiği demeçlerde, The Guardian Project ile birlikte yaptığı bu projeyi yine kurumun resmi sayfasından topluluğa açmış durumda olduğunu söyledi ve tüm geliştiricileri bu uygulamayı birlikte geliştirmeye ve yazılım bilgisi olmayanları da bağış yapmaya çağırdı.

Şu an için bu uygulamayla ilgili tek sıkıntı, kötü amaçlar için kullanılabilecek olması. Bu kadar rahat bir şekilde eski bir Android telefonu uzaktan kayıt aracı haline getiren bir uygulamanın ücretsiz bir şekilde dağılmasının ne gibi sıkıntılar çıkarabileceğini sizler de bizim kadar tahmin edebiliyorsunuzdur. Yine de arkasındaki amacın iyi olduğu kuşkusuz. Ayrıca 200-1000 dolar arasında seyredebilen kablosuz güvenlik sistemlerinin pahalılığı düşünüldüğünde, aslında gündelik kullanıcı için de çok büyük bir hizmet.

Uygulamanın indirme bağlantısını hemen aşağıdan bulabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce uygulama halka kendi güvenliğini ucuza sağlama imkanı mı sunuyor? Yoksa bu uygulamayı kötü amaçlı kullanmak isteyenlere bir kapı mı açıyor?