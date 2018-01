Ekrana entegre parmak izi tarayıcısı bulunan ilk akıllı telefon olan Vivo X20 Plus UD, bir şirket yetkilisinin açıklamasına göre 24 Ocak'ta resmi olarak tanıtılacak.

Hem Çin’in hem de dünyanın en önemli akıllı telefon üreticilerinden olan Vivo, kısa zaman önce yeni akıllı telefonu X20 Plus UD’yi CES 2018’de tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Fakat bazı söylentiler şirketin 25 Ocak’ta resmi bir lansman töreni gerçekleştirerek X20 Plus UD’yi tam anlamı ile tanıtacağını söylüyordu. Bir şirket yetkilisi ise bugün yaptığı açıklama ile X20 Plus UD’nin 24 Ocak’ta gerçekleştirilecek etkinlik ile tanıtılacağını belirtti.

Vivo X20 Plus UD, hem şirket hem de akıllı telefon endüstrisi için oldukça önemli bir telefon. Zira X20 Plus UD, ekrana entegre parmak izi tarayıcı bulunan ilk akıllı telefon. Synaptics tarafından geliştirilen Clear ID 9500 parmak izi tarayıcısı bulunan cihaz parmağınızı ekrana dokundurduğunuzda parmak izinizi algılıyor ve güvenlik kilidini açıyor. Parmak izi tarayıcı ayrıca ödeme ve diğer güvenlik işlemleri için de kullanılabiliyor.

Synaptics Clear ID 9500 ekrana entegre parmak izi tarayıcı en azından şu an için yalnızca OLED ekrana sahip akıllı telefonlarda kullanılabiliyor. Tarayıcının ekran kilidini açması parmağınızı dokundurduktan sonra 0.6-0.7 saniye kadar sürüyor. Standart mekanik parmak izi tarayıcılarda bu süre 0.2-0.3 saniye kadar sürüyor. Fakat Synaptics Clear ID 9500’nin bir ‘ilk’ olduğunu düşünürsek mekanik tarayıcıları yakalaması için biraz süre verebiliriz.

Vivo X20 Plus UD’nin özelliklerine gelecek olursak cihaz, gücünü Snapdragon 660 işlemciden alıyor. 4GB RAM ve 6.43 inç Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip cihaz Android 7.1.2 Nougat işletim sistemi ile çalışıyor. Çift arka kamerası ile oldukça kaliteli bir portre moduna sahip olan cihaz, selfie tutkunları için önde 12 megapiksellik bir kamera taşıyor. Şarj konusunda da tüketicileri memnun etmeyi başaran Vivo, cihaza 3800mAh’lik bir batarya yerleştirmiş.