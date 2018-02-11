Elon Musk'ın Kalkış Öncesi Heyecanının Görüntüleri!

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Falcon Heavy Test Uçuşu'nda Elon Musk'ın kalkış anındaki heyecanını gösteren görüntüler National Geographic tarafından yayınlandı.

Geçtiğimiz günlerde Space X'in hala gerçekleştirebildiğine inanamadığımız ve neredeyse tüm dünyanın gündemine düşen bir olay var bildiğiniz gibi. Kennedy Uzay Üssü'nde gerçekleştirilen Falcon Heavy Test Uçuşu. Uçuş neredeyse tamamen başarılı gerçekleşse de (ana iticilerin inememesi dışında), bu Elon Musk için bir sınavdı ve oldukça heyecanlı bir kaç gündü.

Belgesel kanalı National Geographic'in Falcon Heavy Test Uçuşu'nun tüm sürecini belgeselleştireceği biliniyordu. Ancak genelde bu tonlarca saatlik görüntülerden kanalın belgeseli bir araya getirmesi daha uzun süreceği için şimdilik arka planda neler olduğunu görme umudumuzu bir kenara atmıştık. Ancak National Geographic resmi Twitter adresinde uçuş gününe ait görüntüler paylaştı.

Özellikle de Falcon Heavy'nin kalkışı sırasında Musk'ın bir 10-15 saniye kadar tepki vermeyip, daha sonra uçuşun başarıyla gerçekleştirdikten sonra koşturarak dışarı çıkması, gerçekten de Musk'ın bile beklemediği başarıda bir Test uçuşu olduğunu gösteriyor. Ne diyelim? Biz şimdiden belgeseli bile epey merak ettik. Siz ne düşünüyorsunuz?