En Güçlü Oyun Konsolu Xbox Scorpio Ne Zaman Tanıtılacak?

Oyun konsolu sektörünü tümüyle değiştirecek ve şimdiye kadar yapılmış en güçlü oyun konsolu olma iddiasıyla gelen Xbox Scorpio'nun tanıtım tarihi netleşiyor.

Oyun konsolu konusunda yıllardır Sony ile amansız bir mücadele içinde olan Microsoft, aylık ve yıllık satış verileri sonunda genelde ikinci sırada kalan firma oluyor. Bazı aylarda o dönemde çıkan oyunların gördüğü ilgiye göre Xbox'ın da liderliği ele geçirdiği olmakta. Fakat genel olarak ibre PlayStation'dan yana.

Sony, geçtiğimiz yılın sonuna doğru PS4 Slim ve PS4 Pro modellerini kullanıcılarını sunup yılı Xbox One'a göre epey bir önde kapatmıştı. Fakat Microsoft, E3 2016'da gelecekte bu durumun böyle olmayacağını işaret edercesine yeni oyun konsolu Project Scorpio'yu tanıtmış ve oyun konsolundan ''şimdiye kadar yapılmış en güçlü oyun konsolu'' şeklinde bahsetmişti.

O dönemlerde Microsoft, Scorpio'nun 2017 yılında tanıtılacağını duyurmuştu ancak kesin bir tarih verilmemişti. Şimdi ise Scorpio'ya yönelik tarihler yavaş yavaş kesinleşiyor.

Xbox başkanı Phil Spencer, oyun stüdyolarının yavaş yavaş yeni konsollarıyla tanıştıklarını ve bu doğrultuda gelişim gösterdiklerini söylemekte. Fakat henüz Scorpio'nun gücünden yararlanabilecek bir oyunun yapıldığından bahsetmek mümkün değil.

E3 2016'da duyurulmasından bu yana özellikleri konusunda sadece söylentiler ile yetindiğimiz Scorpio hakkında henüz yeni bir bilgi sahibi değiliz. Bu da bizim gibi meraklılarda bir an önce Scorpio'yu görme isteği uyandırıyor. Fakat bu merakımız biraz daha bekleyecek.

Zira konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Spencer, oyuncuların her ne kadar Scorpio'yu merak ettiklerini bilseler de E3 2017'den önce konsola yönelik bir gelişmenin duyurulmasına henüz karar vermediklerini söylemekte.

E3 2017, Haziran ayında gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene düzenlenen E3'ün yıldızlarından biri Scorpio'ydu. Anlaşılan Microsoft ve Xbox cephesi, aynı şeyi bu seneki E3'te de yapmayı amaçlıyor. Bu nedenle Xbox Scorpio'nun E3 2017'den önce ortaya çıkmayacağını söyleyebiliriz.