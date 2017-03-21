En İyi Wi-Fi Bağlantısından '100 Kat Hızlı' Li-Fi Geliyor!

Hollandalı araştırmacılar, 300 mbps'lik internet hızından memnun olmamış olacaklar ki, en iyi durumdaki Wi-Fi'dan düzinelerce kat hızlı bir mimari geliştirdiler.

Yavaş bir kablosuz bağlantıyla hüsrana uğruyorsanız size iyi haberimiz var. Bağlantımızın 100 kat daha hızlı olacağını taahhüt eden Li-Fi'yın ayak sesleri yükseliyor.

Çoğu Li-Fi sistem, LED ampullerle veri iletmeye güveniyordu ve bu, teknolojinin laboratuvardan dış sistemlere ulaşmasına ilişkin bazı kısıtlamalar olduğu anlamına geliyor. Ancak araştırmacılar, bunun yerine kızılötesi ışık kullanan yeni bir Li-Fi geliştirdiler ve yeni teknoloji, ilk testte saniyede 40 gigabit veri işlemeyi başardı.

Aslında Li-Fi, 2011 yılında, LED ışıklarının titreşim yoluyla veri iletme fikrine dayanılarak ilk icat edildi. Bunu çok ama çok hızlı bir mors kodu mimarisi olarak da düşünebilirsiniz.

Laboratuvar tabanlı testler, bu tür bir mimarinin 224 g/sn hızına ulaşabileceğini gösteriyor. Asıl ihtiyacınız bir LED ampul. Fakat LED tabanlı Li-Fi ile ilgili bazı problemler var. Açıkçası, çalışmak için ışığın açılmasını gerektirmesi, gece saatlerinde rahatça uyumanızı engelleyebilir. Üstelik mevcut LED Li-Fi sistemleri bağlı tüm cihazlara veri aktarmak için bir ampul kullanır, bu nedenle ona bağlı olan daha fazla cihaz yavaşlar.

Bu sorunları gidermek için Hollanda'daki Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nden doktora öğrencisi Joanne Oh, Li-Fİ konseptini alıp üzerinde LED yerine zararsız kızılötesi ışığa dayalı yeni bir sistem yarattı. Kızılötesi Li-Fi, yeni bir fikir değil ve kızılötesi ışın demeti için enerjisi için yoğun hareketli aynalar kullanılıyor. Bu da maliyet anlamına geliyor ve şirketlerin ek maliyete sıcak baktığı hiç görülmedi.

Her cihaz, kendi ışık bağlantısını farklı bir dalga boyunda alıyor; bu nedenle, aynı anda kaç akıllı telefon ve bilgisayar kullanıyor olursa olsun, bağlantı teoride yavaşlamıyor. Sistemin kullandığı kızılötesi ışık, 1.500 nanometre'den büyük olup, yaklaşık 200 terahertz frekans aralığında.

Eindhoven Üniversitesi tarafından bu hafta yapılan bir açıklamaya göre, bu hafta gerçekleşen ön testler, sistemi kullanarak 2,5 metrelik bir mesafe boyunca 42,8 gbps'lik bir indirme hızına ulaştı. Basit bir örnek vermemiz gerekirse, Hollandalı insanlar Wi-Fi'de 17.6/mpbs ile 300 mbps hızında internet bağlantısına sahip. Ekip, şu anda 42.8 g/saniye hızının tarafsız ve işinin ehli bir ekip tarafından test edilmesini bekliyor.