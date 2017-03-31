Ender Rastlanan Kaplan Türüne Ait Yeni Popülasyon Bulundu!

Tayland'ın doğusunda bulunan bir milli parkta, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Çinhindi kaplanının yeni bir üreme popülasyonu bulundu.

Tayland, bölgedeki ilk ulusal park kurulan ülke olmasına karşın; ormanları yok olmayla karşı karşıya kalan da ilk ülke. 1980'lerde ülkede ağaç kesimi yasaklansa da,

yasa dışı avcılık ve kontrolsüz ağaç kesimi doğal yaşamı oldukça zor bir durumu sokmakta. Avlanma ya da doğal yaşam kaybı yüzünden, Çinhindi kaplanlarının dünya üzerinde toplam nüfusunun 250'nin altına düştüğü belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde bazı uzmanlarca "mucize" diye nitelenen bir şey oldu. Doğa koruma uzmanlarının ormanda gizlenmiş kameraları, Çinhindi kaplan türüne ait en az altı yavruluk küçük bir grubu görüntüledi. Koruma uzmanları, bu başarının Tayland'daki kaçak avcılığa karşı önlemlerin arttırılmasından kaynaklandığını düşünüyor. Kaçakçılıkla Mücadele Organizasyonu Freeland ve Vahşi Kedi Koruma Grubu Panthera, teftişlerini Taylandlı park yetkililerinin desteğiyle yürüttü. Bu küçük aile bulunana dek, yine aynı ulusal parkta bulunan sadece tek bir Çinhindi kaplanı olduğu biliniyordu.

Taylan Milli Parklar Müdürü Songtam Suksawang, "Bu bölgedeki kaçakçılıkla mücadele devriyeleri ve kolluk kuvvetlerinin arttırılması, kaplan nüfusunun korunması için

güvenli bir ortam sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır. Ancak, tetikte; dikkatli olmalıyız. Çünkü silahlı kaçak avcılar, hayvanlar için hala büyük bir tehdit oluşturuyor."diyor. Organizasyonların yayınladığı ortak bir bildiride, geçtiğimiz yüzyılda sayıları yüz bini bulan kaplanların sayısının bugün 3.900'lere gerilediğinin altı çiziliyor.

İşte bu küçük kaplan ailesinden görüntüler: