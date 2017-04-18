Facebook Canlı Yayınında Cinayet İşleyen Adamın Yakalanmasını Sağlayana 50 Bin Dolar Ödül!

Cleveland Polis Şefi Calvin Williams, Facebook canlı yayınını kullandığı esnada 74 yaşındaki bir adamı öldüren 37 yaşındaki zanlı Steven Stephens’ın yakalanmasını sağlayana 50 bin dolarlık ödül verileceğini açıkladı.

ABD’nin Cleveland kenti, tüm dünyayı sarsan bir cinayete ev sahipliği yapmıştı. Steven Stephens isimli bir adam, Facebook’un canlı yayın özelliğini kullandığı sırada 74 yaşındaki bir adamı öldürdüğü anları kaydederek paylaşmıştı. Aradan bir gün geçmesine rağmen zanlıyı yakalayamayan Cleveland polisi, aramaların ülke genelini kapsayacağını açıkladı.

‘Stephens’ı bulana kadar altına bakmadık tek bir taş bile bırakmayacağız’ diyen Cleveland Polis Şefi Calvin Willaims, Stephens’ın Ohio eyaletini terk edip etmediğini hala bilmediklerini söyledi. Kendisinin çok tehlikeli olduğunu söyleyen Williams, özellikle Pensilvanya, New York, Indiana ve Michigan eyaletlerinde yaşayan kişilerin dikkatli olmalarını istediğini söyledi. Katil zanlısına teslim olması yönünde bir çağrıda bulunan Belediye Başkanı Frank Jackson ise Stephens’ın yakalanmasını sağlayacak bilgiyi temin eden kişiye 50 bin dolar ödül verileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz pazar günü işlenen cinayette kız arkadaşı Joy Lane ile tartışan Stephens, Facebook canlı yayın konuşmasında bu zamana kadar 13 kişiyi öldürdüğünü söylemiş, daha sonra da yol kenarında duran 74 yaşındaki Robert Godwin isimli siyahiyi silahla vurarak öldürmüştü.