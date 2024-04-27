Metrolar, dünya çapında belki de en fazla kullanılan toplu taşıma araçlarından biridir. İnsanların bunu tercih sebebi hâline getirmesinde; hız, konfor ve maliyet gibi birçok faktör rol oynar. Fakat New York metroları, bazı eksi yanları ile dikkati çeker.

Örneğin Japonya, dünyadaki en verimli metro sistemidir ancak ABD, Japonya’ya göre 11. sıra ile oldukça geridedir. Üstelik Tokyo’da her gün metroya binen kişi sayısı, New York'a göre neredeyse 4 kat fazladır.

Peki Tokyo raylı sistemi, New York’a kıyasla bu kadar ileride olmayı nasıl başarmıştır?

Aslında New York ile Tokyo metro sistemlerinin haritalarını karşılaştırdığımızda, bariz farklar görmemiz mümkündür.

Örneğin New York’tan Manhattan’a toplu taşıma ile gidip gelen yolcuların, inmek için yalnızca 3 farklı seçeneği vardır. Fakat Japonya’da bağlantı noktası sayısı epey fazladır. Yani Tokyo’yu ve Japonya’yı genel olarak ayırt edici kılan şey, hepsinin birbirine bağlı olmasıdır.

Tokyo’daki banliyö rayları, doğrudan şehrin metro hatlarına bağlanır ve bu da sıkışıklığı ve gereksiz aktarmaları azaltır. Bu kolay ulaşım, her gün ortalama 2,4 milyon insan tarafından tercih edilir.

Üstelik Tokyo’nun 2 farklı ulaşım kartıyla yalnızca şehirde değil, Japonya’nın birçok yerinde de seyahat edilebilir.

Fakat New York’ta bütünleşmiş bir ödeme sistemi yoktur ve raylı sistemleri kullanabilmek için 7 farklı bilete ihtiyaç duyulur. Ayrıca Japonya, toplu taşımaya büyük yatırımlar yapar.

Ulusal hükûmet Tokyo metrosunun yaklaşık %53’üne, Tokyo Büyükşehir Hükûmeti ise %47’sine sahiptir. Fakat New York, MTA olarak bilinen Metropolitan Ulaşım Otoritesi’ne kiralanmıştır ve vergileri, şehir ve eyalet hükûmetlerinin yanında bazı federal fonlardan gelir.

New York metrosu

Öte yandan hem New York hem de Tokyo metroları için en büyük fonlardan biri, doğrudan yolculardır. Bu iki sistem arasındaki en bariz fark ise yolcuların ödediği ücretlerdir.

Çünkü Tokyo yolcuları gittiği mesafe kadar ücret öder.

Tokyo metrosu

Onların tek seferlik bir ulaşım maliyeti, 170 ila 430 yen arasında değişiklik gösterir. Bu rakam da yaklaşık 1,27 ila 3,22 dolardır. Ancak New York metro ücretleri, kaç durak gideceğiz fark etmeksizin sabittir ve bu da olumsuz bir etki yaratır.

Özetle New York metro sisteminin, Tokyo metro sisteminin sahip olduğu verimlilik seviyelerine ulaşması, onlarca olmasa da yıllarca sürecek gibi gözüküyor. New York metrolarının istenen performansa ulaşması ise doğal olarak çeşitli yatırımlar gerektirecektir.

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