Facebook Hesabınızı Sonsuza Dek Nasıl Silersiniz?

Oluşan güvenlik açıkları sonrası Facebook'u silmeye karar veren kişiler için silme işlemini ve prosedürleri açıkladık.

Son dönemde Facebook’a karşı oluşan güvensizlik her geçen gün artmaya devam ediyor. Oluşan güvenlik açıkları, hesabınızın başkaları tarafından kullanılması ve bilgilerinizin çalınmasından endişe duyuyorsanız Facebook hesabınızı silebilirsiniz. Ancak silmeden önce hesabınızı bilgisayarınıza veri olarak depolamanızı öneririm. Aşağıdaki haberimize tıklayarak tüm verilerinizi nasıl alacağınıza bakabilirsiniz.

Facebook, güvenlik açıklarından dolayı kötü niyetli kişilerin eline geçme riski olan birçok veri depoluyor, ancak bunları gerektiği kadar iyi şekilde koruyamıyor. Bu veriler, fotoğraflarınız ve sohbet geçmişinizin yanı sıra, IP adresleriniz, etkin oturumlarınız, yüz tanıma verileriniz ve tıkladığınız veriler de dahil olmak üzere hesabınızla ilgili tüm bilgileri içeriyor.

Arşivi indirme işlemlerinden kısaca bahsetmem gerekirse, "Ayarlar > Genel hesap ayarları > Facebook verilerinizin bir kopyasını indirin > Arşivlemeye başla" kısımlarına tıklamanız yeterli. Bu işlemle verilerinizin bir kopyasını alacak olsanız da, hesap silindikten sonra bir daha geri alınamıyor. Buradaki linke tıklayarak kararınız kesinse silme işlemlerine başlayabilirsiniz.

Son olarak hesabınızdaki tüm verilerin Facebook’tan tamamen silinmesi 90 gün sürüyor ve bu sürede hesabınıza tekrar giriş yapmak isterseniz silme işleminiz iptal ediliyor. Ancak 90 günlük süreç tamamlandıktan sonra hesabınız tamamen kaldırılıyor ve birdaha geri dönüşü olmuyor. Bu nedenle öncelikle yukarıda belirtmiş olduğumuz işlemleri takip ederek verilerinizi yedeklemenizi öneririm. En azından ileride güvenlik açığı sorunları düzeltikten sonra tekrar Facebook’a katılmak isterseniz profilinizin bir benzerini oluşturabilirsiniz.