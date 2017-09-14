Facebook'ta Yeni Bir Dönem Başlıyor: Özel Profil

Hepimiz oradayız. Dünya üzerinde 2 milyardan fazla insan orada ve Facebook, ikincil bir profil gibi çalışan ve sadece istediğimiz kişilerle temas kurabileceğimiz Özel Profil üzerinde çalışıyor.

Gerçekleri söylemek bazı insanları rahatsız edebilir. Sosyal medya üzerinden özenerek yazdığınız son derece komik ya da siyasi gönderileri paylaşmadan önce düşünüyor musunuz? Patronunuzun sizi bir paylaşım yüzünden köşeye nasıl sıkıştıracağını, can sıkıcı tartışmalara girip istemediğiniz sözleri yorum olarak nasıl yazacağınızı… Bu tüm dünya için geçerli bir durum. Artık sosyal medyadaki kimliklerimiz, cüzdanlarımızdaki kimliklerimizden daha çok bilgi taşıyor. Çünkü biz oraya karakterimizi yansıtıyoruz.

Facebook, paylaşımların kişilerin kendi hayatlarına kötü bir şekilde yansıması durumunu gündemine almış olacak ki, Özel Profil dönemi için çalışmalara başlamış durumda. Hatta tüm platformlarını aynı amaçta daha kişisel yerler haline getirmeye çalışıyor. Hatta bazı kullanıcılar, Facebook’un Android uygulamasında özel profil için bir düğme fark etti ve bastıklarında aşağıdaki görüntüyle karşılaştılar.

"Kendi özel profilini yarat. Bazı şeyler ufak bir çevrede paylaşmak içindir. Bir profil yarat ve en iyi arkadaşlarınla paylaş"

Facebook, profilin sahibi tarafından seçilecek sınırlı sayıda kullanıcının bulunacağı ikincil profil oluşturmamıza izin verecek. Bunun, Google+ için yapılan Çevreler özelliğini andırdığını söyleyebiliriz. Eğer siz de özel profile ait bir buton görüyorsanız şu an hizmet aktif olmadığından, düğmeye dokunmanız anlamsız olacaktır.

Diğer yandan bu özellik sayesinde normal profilinizdeki arkadaş listenizden kopmadan, bazı yayınlarınızı daha gizli tutabilmek güzel olacaktır. Hatta yazının başında bahsettiğim durumlardan ötürü böyle bir özellik isteyen insanlar var.

Sosyal medya gitgide yaşamlarımızı birbirine bağlayan bir yer olurken, birbirimizi nasıl algıladığımız konusunda tartışmalar da alevleniyor. En nihayetinde birbirimizi anlamak için bile tartışamaya ihtiyacı olan varlıklarız. Bu durumda Facebook’un bu adımı bir çok kullanıcıyı mutlu edecektir. Resmi bir tarih verilmese de özelliğin geleceği anı merakla bekliyoruz.